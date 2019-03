Victoria Beckham nos habla de YouTube, de su incursión en la cosmética y del futuro de su marca

Radhika Seth — El último día de la semana pasado en la Semana de la Moda de la ciudad de Londres, Victoria Beckham dio a conocer su nueva compilación de chombas en los sagrados salones de la Tate Britain londinense. Aparte de festejar la femineidad moderna –con trajes de falda a cuadros, jerséis de rombos y botas estampadas de puntera afilada– el desfile marcó el lanzamiento de su canal de YouTube, puesto que a través de él –junto con las pantallas gigantes de Piccadilly Circus– se retransmitió a todo el mundo. Aunque la celebración de lanzamiento tuvo lugar el pasado domingo de noche, ya en el mes de noviembre se anunció esta nueva aventura empresarial que promete a sus subscritores tutoriales de belleza, vídeos de estilo y unaventana a su negocio. En esta entrevista –después de su desfile–, Beckham aseguraba que lo mejor está por venir.

“Estamos muy ilusionados”, expresa la diseñadora de su chomba con logo, un proyecto nacido de su larga amistad con Derek Blasberg, nombrado últimamente directivo de tendencia y belleza de YouTube. “Cuando Derek me lo insinuó, creí que sería una enorme ocasión para aprender y comprender bien la plataforma. Va a haber vídeos de todo género, desde moda hasta belleza, mas asimismo con mi familia. Tendréis la ocasión de conocer mi auténtico yo: verme trabajando, con los pequeños y mi vida como madre trabajadora”.

No nos confundimos al decir que la experiencia que nos ofrece Beckham se distingue de la mayor parte. La ex- Spice Girl transformada el día de hoy en magnate de la moda, que genera bolsos, zapatos y prêt-à-porter, se atreve a lanzar este año la línea Victoria Beckham Beauty en su firma homónima. “Es una cosa que llevo deseando hacer desde hace bastante tiempo”, explica, recordando el éxito que consiguió en su cooperación de dos mil dieciseis con Estée Lauder. “Aprendí mucho con aquello y estos últimos años he estado pensándome que hacer”. Si bien muchos de sus productos están aún en fase de desarrollo, Beckham avanza que la compilación incluirá “maquillaje, cuidado de la piel y otros artículos del campo del bienestar”. Va a ser una línea inclusiva concebida para todos y cada uno de los tonos de piel, de costes accesibles y libre de atrocidad animal. “La sostenibilidad en sus formas es fundamental para mí. Deseo crear una marca de belleza con visión de futuro”.

Blasberg, convidado al front row del desfile de Beckham y coanfitrión de la celebración, espera que la belleza sea uno de los pilares estratégicos de su YouTube, si bien acepta que todavía no hay un plan fijo de contenidos. “Lo interesante de este lanzamiento es que no hemos hecho ninguna prueba para poder ver lo que funciona”, revela. “Con una compañía como YouTube y una marca como Victoria Beckham, tienes la posibilidad de ser realmente diligente y veloz. Si la belleza nos marcha singularmente bien, podemos hacer más belleza. Si la pasarela va bien, podríamos hacer un desfile de tendencia emergente”. En muchos sentidos, sigue, “YouTube es la plataforma idónea para Beckham. Lo que más me maravilla de Victoria es que es muy entretenida. YouTube se fundamenta en la personalidad y tiene más personalidad que la mayor parte de la gente”. “Más que sus otros amigos conocidos, es lo que desea decir Derek”, bromea Beckham. “Son tan desganados, ¡me lo afirma todo el rato!”, ríe Blasberg. “En todo caso, creo que será un enorme éxito y que los vídeos van a marchar realmente bien”.

Para Beckham, la cuestión es conectar con sus entusiastas. “El canal me dejará comunicarme con mi clientela de una forma nueva, mas asimismo deseo jugar con él un tanto. ¿Quién sabe lo que los espectadores desean de mí? ¿Desean moda? Debo descubrirlo”. Blasberg lo suscribe: “Instagram es excelente por el hecho de que es instantáneo, al tiempo que YouTube deja a la gente ahondar más en los temas que les resultan de interés, así sea en los ingredientes de una línea de belleza o bien de qué forma conjuntar un traje negro que termina de aparecer en el desfile de Victoria. Con ella tenemos a una autoridad en el campo de la moda y de la belleza y que puede explicarnos lo qué marcha mejor”.

Mientras que sus cuarenta y uno subscritores –y subiendo– aguardan a que aparezcan nuevos vídeos, nos proponemos cuál va a ser el próximo paso de Beckham. Esta compilación de otoño-invierno dos mil diecinueve ha marcado su segundo desfile en la ciudad de Londres una vez que se trasladara a N. York el año pasado por su décimo aniversario. ¿Planea entonces quedarse en la capital inglesa? “Fue bien la época pasada y ha ido bien esta temporada”, responde . “Hace poco atraje a ciertos inversores de capital privado y tengo un nuevo CEO que lleva conmigo desde septiembre, con lo que si nos quedamos o bien nos marchamos, va a haber detrás alguna razón estratégica. Aún no lo he decidido”. ¿Y cuál va a ser el futuro de la firma Victoria Beckham y todo cuanto esta engloba? “Lo esencial es trabajar en las categorías que existen y asegurarme de tener la infraestructura precisa para continuar haciendo avanzar mi negocio. La belleza es lo siguiente, mas no sé qué va a venir después”. “¿Y qué tal moda masculina?”, pregunta Blasberg, ilusionado. “Podría ser moda masculina”, medita . “Todo lo que hago se inspira en ella”. Blasberg insiste: “David y nos pondríamos muy contentos”. Hasta ese momento, solo nos queda proseguir pendientes.