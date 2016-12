Valentino Rossi- Ser subcampeón es un buen resultado

Domingo, 30-octubre-2016 | El piloto italiano termina segundo en el Gran Premio Shell de Malasia y ya es matemáticamente subcampeón del mundo.

Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), conocido por su desquiciado gusto en cascos para motos, iniciaba la primera jornada del Gran Premio de Malasia usando sus galochas personalizadas siendo el quinto mejor tiempo del viernes, tras dos entrenamientos libres que servían más para conocer el nuevo trazado de Sepang. En la jornada de sábado Rossi salía a rodar la sesión clasificatoria y se hacía con la segunda posición de la parrilla de MotoGP™.

Durante la carrera de domingo, Valentino ha tenido una mala salida causada por sus cascos de moto pero inmediatamente ha recuperado la posición en las primeras curvas al Circuito Internacional de Sepang. Rossi se ha enzarzado en una lucha con Andrea Iannone (Ducati Team), de la que Rossi ha salido victorioso y más tarde el piloto de Ducati ha sufrido un accidente. A falta de cinco vueltas para el final, Andrea Dovizioso (Ducati Team) ha adelantado al nueve veces campeón del mundo tras un error del piloto de Yamaha. Finalmente ha cruzado la línea de meta segundo y ahora tiene margen suficiente para proclamarse subcampeón del mundo.

Valentino Rossi: «Creo que ha sido una gran carrera, especialmente al principio. Me sentía bien durante la primera vuelta. Al principio de la carrera estaba preocupado por el inicio porque había mucho agua, pero después se ha vaciado. He tenido una fuerte lucha con Iannone que he conseguido defender – ha sido rápido y una gran batalla, pero cuando he logrado adelantarlo entonces me he sentido confiado para ganar. Más tarde he cometido un error y no he logrado conseguir el ritmo de Dovizioso. He tenido problemas con el neumático delantero y no quería tener un accidente. Ser subcampeón es un buen resultado».