Somiers vs. camas con elástico de madera

Los seres humanos dormimos una tercera parte de nuestras vidas. Una cama confortable, ¿no debería ser una prioridad? Entre un somier y una cama con elástico de madera, ¿cuál es la mejor? Los “somiers” tienen estructuras separadas con una base resistente que sostiene un colchón con resortes y utilizan cubre sommier. La segunda tiene un marco metálico con tablas de madera que sostienen un colchón y no hay base. Aquí cotejaremos las ventajas y desventajas de ambos colchones y sommiers.

Ventajas de las camas con elásticos de madera

Son un diseño habitual en Europa y en algunas camas antiguas. Muchos piensan que son más lindas estéticamente. También pueden almacenar objetos debajo de ellas. Otra cosa positiva es que sólo tienes que invertir en una sábana de abajo. Además, son portátiles y fáciles de desarmar.

Desventajas de las camas con elástico de madera

Si no hay una tabla central que sostenga las demás, se pueden combar y quebrar provocando que tanto la persona como el colchón caigan al piso. No son tan robustas como los “somiers”. Si te decides por una de ellas, las tablas no deben estar colocadas a más de 4 pulgadas (10 cm) una de la otra, para que el colchón tenga soporte suficiente. Una cama con elástico de madera con diseño especial es un poco más cara que un “somier”. Aunque depende del tipo de colchón sobre el que duermes, algunos piensan que la vida útil de un colchón sobre un armazón de tablas es más corta que sobre una base de resortes.

Ventajas de los “somiers”

Los “somiers” están fabricados con más solidez y, muy probablemente, duren más que las camas con elástico de madera. Aquellos que disfrutan durmiendo en una cama más mullida, se decidirán por el “somier” que no es tan firme como el otro tipo de cama. Las personas que los prefieren argumentan que, además, son menos ruidosos y brindan una mayor suspensión a pesar de ser más blandos.

Desventajas de los “sommiers”

Los “somiers” tienen un diseño más sencillo y son menos agradables, estéticamente, a la vista. Como hay una base de resortes, se necesita colocar una segunda sábana sobre ella para cubrirla. Si necesitas espacio para guardar, esta opción no es para ti porque queda muy poco espacio debajo.

Tú decides

La última palabra en cuanto a cuál de las dos alternativas elegir la tienen tú y tus necesidades. La estética puede ser prioritaria para una persona, mientras que para otra es la firmeza. En cuanto al confort, lo más importante es el colchón y no solamente el marco o la base de la cama.

