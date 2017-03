¡Róbaselos! Desciframos qué boyfriend jeans le van mejor a tu figura

Son un must de nuestro guardarropa. Pero, ¿y si pudiéramos hacer que resalten nuestro cuerpo? Te decimos cómo lograrlo.

Si de pantalones cómodos y chic se trata, no hay mejores que los boyfriend jeans. Relajados, cool y con mucha actitud, se han convertido en un básico – y favorito – de nuestro clóset.

Lléva los tuyos con mucho estilo, conociendo los mejores trucos para usarlos según tu tipo de cuerpo. ¡Toma nota!

Cadera más ancha que espalda

Los boyfriend jeans pueden ser más sexy de lo que podrías imaginar. Presume tus curvas y elige unos con corte a la cadera o abajo de ésta. Así tus curvas se acentuarán, además de estilizar tu cintura.

Úsalos con: Un top peplum o una tank top. ¡Te sentirás como toda una street styler!

Cuerpo atlético y con pocas curvas

A diferencia de las mujeres con mucha cadera, para ti es un must es usar jeans rasgados y flojos para así aumentar tu volumen. Los puedes elegir en colores claros o texturas, otra característica que también equilibrará tu figura.

Úsalos con: Una camiseta blanca – que puedes llevar suelta o fajada- y tacones.

Figura petite

Opta por unos boyfriend jeans no tan holgados, pues podrías acortar tu figura. Hazles un dobladillo improvisado y úsalos con calzado alto como plataformas, stilettos o pumps. ¡Serás la más chic!

Úsalos con: Una blusa girly en colores claros y blazer, un look perfecto para el trabajo.

Figura con complexión ancha

Para disimular la pancita, nada mejor como los que tienen tiro alto y no son muy holgados. Así, tu abdomen quedará cubierto, y podrás usar desde blusas holgadas, hasta sudaderas o crop tops.

Úsalos con: ¡Tacones, tacones y más tacones! En realidad no importa qué estilo de zapato uses, con que tenga altura y colores femeninos te verás sensacional.