Rapsodia de cruceros

El Rhapsody of the Seas, un navío de la naviera Royal Caribbean consignado por Bergé marítima, adelanta este jueves, 9 de noviembre, la llegada de un póquer de cruceros a Las Palmas de Gran Canaria en el próximo fin de semana, según las previsiones ofrecidas por la Autoridad Portuaria de Las Palmas y el Observatorio Turístico de la urbe. El Rhapsody of the Seas es todo un clásico del mercado. Entró en servicio a fines de la década de los noventa y fue remodelado el pasado año. Con unos dos.500 pasajeros y 800 tripulantes a bordo, su escala de este jueves es además un adelanto de lo que espera al Muelle Santa Catalina a lo largo del sábado y el domingo.

El sábado, once de noviembre, el Puerto aguarda un nuevo atraque del crucero TUI Discovery 2, navío de Thomson Cruises consignado por Incargo. Aparte de este visita este día va a haber una escala de Puerto Base (embarque y desembarque de pasajeros) del Sea Cloud, de la compañía Sea Cloud Cruises (consignado por Marmedsa). En realidad este último navío, con un pasaje bastante reducido y unos cien metros de eslora, se acerca más al perfil de un mega-yate de mucho lujo, especializado en proponer una oferta de gama alta a sus viajantes, que al de un enorme trasatlántico.

Frecuentes del Puerto

El domingo, 12 de noviembre, la capital grancanaria espera al Mein Schiff 4 (de TUI Cruises, consignado por Hamilton & Cía) y al AIDAsol (de AIDA, consignado por Pérez & Cía): 2 habituales de esta temporada alta que repetirán una vez más la postal de su escala en Santa Catalina en la jornada dominical.

Además, el lunes 13 el Puerto de La Luz tiene previsto el atraque del Ocean Majesty, de Majestic International Cruises, consignado por Bergé Marítima. La suya será una escala de continuación de otro fin de semana lleno de grandes barcos de recreo en la ciudad.

Los pasajeros que lleguen a lo largo de este fin de semana asimismo van a poder disfrutar de actuaciones folclóricas en el Parque Santa Catalina (11:00 horas, el sábado) y en el Pueblo Canario (desde las 12:00 horas, el domingo). Además, la Concejalía de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria orienta a los cruceristas con informadores a pie de muelle. Allí también ofrece sus servicios de recorridos guiados por los primordiales entornos de la ciudad la guagua turística de la compañía City Sightseeing.

Para mas información sobre cruceros royal caribbean argentina, puedes ingresar al sitio web oficial, o bien llamar al royal caribbean telefono e informarte sin compromiso. No pierdas tiempo !! tus vacaciones pueden estar mas cerca de lo que te imaginas !!.