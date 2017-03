Quemadores de grasa: Todo sobre este método para adelgazar

Los quemadores de grasa se presentan como un método seguro y una solución rápida para adelgazar, se promocionan en las tiendas especializadas de internet, pero también anuncios de televisión, revistas y anuncios de televisión, donde se los define como el método más innovador para bajar de peso.

Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es si los quemadores de grasa realmente funcionan y para muchos especialistas en nutricion deportiva se trata de una opción más para bajar de peso que si no se acompaña de una dieta equilibrada, baja en calorías y actividad física habitual, no dará mayores resultados pues no existe una solución rápida para perder peso.

Lo importante es entonces acceder a la mayor cantidad de información posible y por ello desde PuntoFape hoy compartimos todo sobre los quemadores de grasa, un método para adelgazar que está de moda pero que no es suficiente para asegurar que son efectivos para para bajar de peso.

¿Qué son los quemadores de grasas?

Los quemadores de grasa se presentan en forma de píldoras que contienen ciertos ingredientes de origen natural como chitosán, piruvato, efecra o HCA que según se asegura aumentan la energía y estimulan el metabolismo o suprimen el apetito.

Sin embargo, es difícil afirmar que realmente estos quemadores de grasa funcionan ya que no existen estudios concluyentes al respecto y en realidad es necesario más investigaciones al respecto sobre todo para determinar sus efectos a largo plazo y cómo interactúan con otros medicamentos.

Además, es necesario tener en cuenta que existen en el mercado muchos productos a los que se denomina como quemadores de grasa, incluyendo algunos suplementos dietarios naturales que aseguran tener la capacidad de eliminar los depósitos de grasa que existen como reserva en el organismo.

Diferencias entre quemadores de grasas y otros productos para adelgazar

¿Quemadores o termogénicos? Es otras de las preguntas que muchas personas se hacen a la hora de elegir una sustancia que sirva como complementos de la dieta para adelgazar.

La denominada acción termogénica significa transformar en energía las calorías que provienen de la grasa corporal y la alimentación diaria. Así, la velocidad con la que el cuerpo quema caloría es conocida como “tasa metabólica”, con la salvedad que algunas personas tienen un metabolismo más lento y eso dificulta adelgazar y mantenerse en el peso deseado.

Un metabolismo lento lleva siempre a acumular grasa mientas que un metabolismo medio hace más sencillo adelgazar y mantenerse en forma, por ello, los termogénicos aseguran una acción efectiva para mantener siempre el metabolismo acelerado y quemar más calorías a lo largo del día.

Existen algunos productos que se conocen como termogénicos completos y que contienen ingredientes que actúan de forma sinérgica como pueden ser Hydroxycut, Xenadrine, Super HD o el Animal Cuts que se pueden encontrar en el mercado en forma de comprimidos.

Pero también están los productos naturales como el té verde que comprueban su eficacia gracias a numerosos estudios científicos que lo avalan como un quemagrasa efectivo, o el guaraná que tiene capacidad de romper y movilizar la grasa y utilizarla como energía.

Otros productos para adelgazar que no son específicamente quemadores de grasa pero que pueden ayudar a bajar de peso son el té de trébol rojo, rico en isoflavonas, que ayudan a regular los niveles de estrógenos y el CLA (ácido linoleico conjugado) que reducen la inflamación y ayudan a disminuir el almacenamiento de grasa sobre todo en la zona del abdomen.

Cómo utilizar los quemadores de grasa

Los quemadores de grasa que hoy se ofrecen en el mercado generalmente son productos a base de sustancias como cafeína y pseudoefedrina, que tienen como objetivo aumentar el gasto energético corporal y facilitar la eliminación de grasa acumulada.

Entre los denominados como “aceleradores del metabolismo” los más utilizados en la actualidad son L-carnitina, el Picolinato de Cromo y el Reduce Fat Fast y en líneas generales se recomienda utilizarlos antes de realizar actividad física.

Sin embargo, aumentar la tasa metabólica basal y generar una quema indirecta de grasa importante solo es posible incluyendo ejercicio físico de manera constante y sobre todo un entrenamiento que incluya pesas o bien hacer deportes de alta intensidad, mientras que si la actividad física se limita a caminar los logros serán más reducidos.

Asimismo, la dieta que debe llevarse para que los resultados sean más rápidos es un plan bajo en calorías, acompañado del consumo diario de bastante líquido y lo más importante, considerar siempre que los quemadores de grasa son un complemento de un plan para bajar de peso y no una sustancia milagrosa para adelgazar.

Efectos secundarios de los quemadores de grasa

Los efectos secundarios más frecuentes que pueden generar los quemadores de grasa en personas con problemas cardiovasculares son aumento de presión arterial y arritmias.

La mayoría de los quemadores de grasa aumentan los niveles de cortisol (hormona del estrés) por lo cual las personas que sufren de ansiedad pueden ver incrementado este problema, lo mismo que una tendencia a sufrir insomnio y fatiga.

Ya los quemadores de grasa naturales no ofrecen los efectos anteriormente mencionados y pueden incorporarse a la dieta para adelgazar y perder peso de manera más saludable.

Eficacia de los quemadores de grasa

Antes de hablar de la eficacia o no de los quemadores de grasa es necesario tener en cuenta que el cuerpo de cada persona necesita una cantidad de grasa para generar energía, algo que tiene relación con su nivel de acondicionamiento físico.

Por lo tanto consumir un quemador de grasa de nada servirá si no se acompaña de una dieta equilibrada y baja en calorías, además de actividad física habitual. Si quienes consumen este tipo de “suplementos” sin dieta y sin hacer ejercicio físico no conseguirán un resultado realmente efectivo en la pérdida de peso.

Recomendaciones sobre el uso de quemadores de grasa

La recomendación es entonces llevar una alimentación saludable, eliminando carbohidratos simples, fritos y embutidos, moderando también la ingesta de carbohidratos complejos como las frutas, verduras, lácteos y proteínas, beber por lo menos dos litros de agua diariamente y realizar ejercicio físico por lo menos tres veces por semana, añadiendo el quemador de grasa como un complemento del plan para adelgazar.

Recuerda, no existen las dietas ni los productos o sustancias milagrosas para bajar de peso, en realidad lo que existen son buenos o malos planes para adelgazar de forma saludable y que pueden incluir un quemador de grasa como complemento.