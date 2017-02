Prueba: Nuevo Honda Civic en Argentina

Si buscabas una opinión del Nuevo Honda Civic en Argentina, llegaste al lugar indicado. A continuación, nuestro análisis de la décima generación del sedán mediano de la marca japonesa, identificando sus aspectos destacables y mejorables. Además, las cifras de prestaciones y consumos medidos por CarsMagazine.com.ar.

>> QUÉ PROBAMOS <<

Tené en cuenta que la versión que evaluamos fue la EXT, la más equipada de la gama, con motorización naftera turbo de 1.5 litros y 173 caballos. Su precio, vigente a enero de 2017, era de $651.000. La oferta del Nuevo Civic también comprende las versiones EX y EXL, en ambos casos con impulsor naftero aspirado de 2.0 litros y 154 caballos, y precios desde $469.000.

En toda la gama, la transmisión del Nuevo Civic es automática de variación continua (CVT), con siete marchas predefinidas. Y en el caso de las versiones EXL y EXT, con levas al volante para el pasaje secuencial.

Fabricado en Brasil sobre una nueva plataforma, el All New Civic –como lo denominada Honda– es en efecto un vehículo totalmente renovado sobre el modelo anterior, en diseño, motorización y equipamiento.

El lanzamiento comercial en Argentina se concretó en diciembre pasado, inicialmente en versiones EX y EXT, a las que se agregó, a partir de enero, la intermedia EXL. Como en todos los productos de Honda en el país, la garantía es de 3 años o 100.000 kilómetros.

El Nuevo Civic compite en el segmento de los sedanes medianos, uno de los más nutridos del mercado argentino, frente a rivales como Toyota Corolla, Ford Focus, Chevrolet Cruze, Volkswagen Vento, Citroën C4 Lounge, Peugeot 408, Renault Fluence o Nissan Sentra, entre otros.

>> LA BALANZA <<

A continuación, el resumen de CarsMagazine.com.ar sobre lo destacable y lo mejorable del Nuevo Honda Civic:

Para destacar

Diseño rupturista

Motorización y prestaciones

Consumo en ruta/autopista

Suspensión equilibrada (dinámica-confort)

Equipamiento de seguridad

Sistema Lanewatch (cámara para punto ciego)

Central multimedia y amplia conectividad

Habitabilidad trasera

Capacidad del baúl

Para mejorar

Precio muy elevado

Sólo opciones automáticas

Algunos faltantes de confort

Auxilio de uso temporal

Sin antiniebla trasero

>> CONCLUSIÓN <<

El Nuevo Civic implica una evolución de raíz sobre el modelo al que reemplaza. Por empezar, su diseño es totalmente rupturista y se distancia de todos sus rivales de segmento, en especial por su estética posterior y la silueta tipo fastback, con el tercer volumen como una continuidad del techo. Además, creció en largo, ancho y distancia entre ejes, y amplió la habitabilidad trasera y la capacidad del baúl. En definitiva, un sedán con el que resulta imposible pasar desapercibido y que en general, despierta elogios en términos de imagen. Aunque esto último, como siempre, es subjetivo.

La mecánica también ha evolucionado de forma radical, sobre todo en esta versión EXT, que incorpora el primer motor turbo de Honda en Argentina. Un impulsor moderno, eficiente y sumamente potente (ver tabla de prestaciones y consumos), que posiciona al Civic entre los referentes del segmento en ese apartado, y como el mejor en la relación entre cilindrada (1.5 litros) y potencia (173 CV). Porque si bien en caballos lo superan el Vento GLI con 211 CV y el Fluence GT con 190 CV, ambos lo hacen con motores de 2.0 litros.

El nivel de seguridad también mejoró sustancialmente y sólo basta con recordar que el Civic anterior recién incorporó Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) sobre el final de su ciclo de vida y apenas en la versión más equipada. El All New Civic no diferencia entre versiones y ofrece la misma dotación –muy completa– en toda su gama. Además, la versión EXT incorpora, como equipamiento inédito entre sus rivales, la cámara de asistencia en la instancia de “punto ciego”. El sistema, denominado Lanewatch, proyecta en la pantalla multimedia las imágenes de una cámara ubicada en el espejo exterior derecho (ver foto más abajo). El dispositivo funciona bien e implica un bienvenido aporte en seguridad.

En confort, sin embargo, la versión EXT presenta algunos faltantes llamativos, como regulación eléctrica para la butaca del conductor o espejo retrovisor interno de oscurecimiento automático, a lo que también debería sumar salidas de climatización en las plazas traseras. En tecnología, si bien se luce con la central multimedia táctil de 7 pulgadas, que incluye navegador y Mirror Screen (para espejar funciones del smartphone), no llega al nivel del Focus o el Cruze, que ofrecen, según cada caso, sistema activo de asistencia al estacionamiento, de frenado automático y de mantenimiento de carril, entre otros, lo que redunda en mayor seguridad.

Pero el principal problema del Nuevo Civic es su precio, especialmente en esta versión EXT ubicada al tope de la gama. Posicionado en $651.000, se despega casi ridículamente de sus posibles competidores directos: Cruze LTZ+ AT, $489.000; Focus Titanium AT, $492.400; Corolla SE-G AT, $458.900; por nombrar sólo algunos… Incluso, el Civic resulta más caro que el Vento GLI ($640.000) y el Fluence GT ($481.800), que como apuntamos son los dos que lo superan en potencia. Y valga otra referencia: un Mondeo (es decir, ya pasando a un segmento superior) cotiza a $625.200 en su versión SE 2.0 Ecoboost, con 240 caballos. O sea, por debajo del Civic…

Por todo lo expuesto, el Honda All New Civic se presenta como un producto de una notable evolución sobre su antecesor, que se reposiciona como uno de los referentes del segmento, pero que queda en offside en términos de precio, especialmente en esta versión tope de gama.

Fuente: http://www.carsmagazine.com.ar/prueba-nuevo-honda-civic-en-argentina/