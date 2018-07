Primeros pasos – ¿Cómo puedo crear mi curso Udemy?

Enhorabuena por decidir crear un curso on line de Udemy. Estamos encantados de que estés acá. Vamos allí.

Para contar con de un rastreador de éxito interactivo y efectuar un seguimiento de todos y cada uno de los pasos de la creación de tu curso, accede a este documento de Google. Vas a deber escoger “Fichero” –> “Crear una copia” o bien “Descargar como .xlsx”. Introduce la data objetivo de tu publicación y las datas se establecerán de forma automática.

¿Qué es un curso Udemy?

Un curso Udemy ofrece a los estudiantes la ocasión de aprender habilidades prácticas que les van a ayudar en sus carreras, aficiones y en su vida; como por ejemplo estudiar ingles con un curso de ingles. Los cursos más interesantes de Udemy usan una combinación de diferentes estilos y formatos de capacitación y también incluyen ejemplos reales, exámenes y proyectos. Estos cursos incorporan la personalidad del instructor, las habilidades que se dan y la propia estructura del programa.

¿Qué compone un curso Udemy?

Primeramente, una imagen de alto nivel que muestre la temática de un curso Udemy y cuál es su objetivo. Para conocer todos y cada uno de los requisitos concretos que componen un curso Udemy precisará la lista de control de la calidad del curso Udemy. Esto es lo que el equipo de revisión de Udemy emplea para valorar tu curso tras publicarlo. Deberás reunir todos y cada uno de los elementos obligatorios a fin de que sea aprobado en la tienda on-line y los elementos recomendados son clave para hacer de un buen curso un curso genial.

Consulta ahora de qué manera puedes crear tu curso con estos elementos y de qué manera puedes localizar todos y cada uno de los recursos relevantes que precisas. Además de esto asegúrate de preguntar el Centro de enseñanza para conseguir más información.

¿De qué forma puedo crear mi curso Udemy?

¿No tienes ningún contenido de vídeo? Prosigue los pasos siguientes para crear tu curso Udemy. Si ya has creado vídeos, ve al paso 2: Genera tu curso.

Paso 1: Planea tu curso

La planificación de tu curso es el paso inicial en su creación y es fundamental para contar con una base sólida para edificar el resto del curso.

Decide qué deseas instruir. Seguramente tengas una idea de lo que deseas educar y este es el instante de ser verdaderamente concreto. Piensa en de qué forma quieres distinguir tu curso. Los temas especializados resaltan en nuestra tienda online y te animamos a que escojas uno con un público concreto en psique, en vez de ser demasiado extenso.

Estudiante objetivo: Esto te va a ayudar a identificar a tu público objetivo y lo que quieres que aprendan de tu curso. El establecimiento adecuado de los objetivos del curso y tu público objetivo te va a ayudar en buena medida a crear una buena estructura del curso.

Crear una estructura del curso . Acá deberás determinar el contenido de tu curso para cerciorarte de que haya suficiente a fin de que los estudiantes se impliquen con sus objetivos y los consigan. Acá vas a tener asimismo que meditar de qué forma quieres organizar tu contenido. Asegúrate de finalizar cada sección con un examen o bien un resumen para determinar lo que han aprendido los estudiantes.

Divide tu curso en clases y descríbelas. Este paso te va a ayudar a ahondar más en el contenido y dividirlo en secciones individuales y clases. Escribe una descripción de cada clase, que resuma lo que van a aprender los estudiantes.

Paso 2: Genera tu curso

Este es el genuino plato fuerte del proceso de creación del curso. Prepárate para transformarte en un productor de vídeos a la altura de Hollywood.

Escoge tu equipo y configura tu estudio familiar con nuestra guía de producción.

Manda un vídeo de prueba. Crea un veloz vídeo de unos treinta segundos de duración para probar la configuración de audio, vídeo y edición para cerciorarte de que vas por el buen camino para la creación de vídeos de enorme calidad. Si existe algún paso que no te debes saltar, es este.

Realiza un guion del curso para cerciorarte de que se cubren todos y cada uno de los temas previstos.

Pon en práctica tu guion. Es esencial practicar el guion múltiples veces hasta cerciorarte de que hayas logrado mejorar tu función de instructor. A los estudiantes les agradan los profesores apasionados, interesantes y no monótonos, con lo que debes asegurarte de sostener esos niveles de energía al límite. A lo largo de la preparación del guion, planea diferentes formas de ofrecer el contenido para aumentar al máximo la participación de los estudiantes.

Verifica nuestra lista de control de la calidad del curso. Ya antes de empezar la grabación del curso, repasa de nuevo la lista de control de la calidad del curso para cerciorarte de que todo se ajusta al plan previsto.

Crea tus vídeos. Asegúrate de emplear la configuración que el equipo de revisión aprobó a lo largo de tu vídeo de prueba.

Cuando crees tus clases, ten presente diferentes géneros de estudiantes. Las clases en vídeo se deben alternar entre los diferentes géneros de clases y estilos de presentación como “instructor en primer plano”, diapositivas, screencasts y pizarras. Carga tu vídeo promocional para captar los estudiantes y persuadirlos de que tu curso puede mudarles la vida.

Emplea el cargador masivo para cargar tus vídeos al curso. Asimismo puede emplear el cargador para cargar cualquier otro recurso que desees incluir (recursos complementarios, PDF, audio o bien presentaciones). Una vez cargados los vídeos, examina tu esquema y asocia los vídeos a las clases adecuadas.

Paso 3: Pule tu curso

En este paso vamos a hablar sobre de qué manera introducir tu curso en la tienda en línea. Prosigue estos pasos para pulimentar tu curso y asegurarte de esta forma de que tus estudiantes desearán adquirirlo.

Realiza un resumen contundente del curso siguiendo nuestra receta para el éxito.

Repasa nuevamente el título del curso y añade un subtítulo. Prosigue estos consejos para lograr un título y un subtítulo que no se olviden de manera fácil, y que cumplan su objetivo perfectamente.

Crea una imagen del curso que cumpla con nuestras indicaciones. ¿Precisas ayuda para crear una imagen del curso? Nosotros te podemos asistir (sin costo). Solo debes rellenar este formulario.

Completa tu biografía de instructor y asegúrate de destacar por qué razón eres un especialista con el que los estudiantes estarán encantados de aprender.

Fija el coste de tu curso y pide ser un instructor premium (a fin de que podamos pagarte).

Paso 4: Publica tu curso

¡Enhorabuena! Al fin ha llegado el instante de publicar tu curso y comenzar verdaderamente a instruir a los estudiantes.

Publica cada una de tus clases individualmente.

Manda tu curso para su revisión haciendo click en el botón “Mandar para revisión” en la parte superior del curso.

Cuando hayas mandado el curso para revisión, el equipo de revisión de Udemy va a estudiar el curso y lo valorará conforme nuestra lista de control de la calidad del curso.

En el momento en que el equipo de revisión haya finalizado su repaso, te mandará ciertos comentarios mediante su página de comentarios del curso.

Si existe algún elemento obligatorio de la lista de control de calidad que necesite más esfuerzo, efectúa los cambios precisos y, ahora, vuelve a mandar el curso para su revisión. Si no queda ningún elemento obligatorio pendiente, tu curso se publicará en la tienda online.

Echa una ojeada a las estrategias promocionales descritas en el Centro de enseñanza para activar tu curso, ponerlo en marcha y hacer que llegue a los estudiantes.

Para contar con de un rastreador de éxito interactivo y efectuar un seguimiento de todos y cada uno de los pasos de la creación de tu curso, accede a este documento de Google. Vas a deber elegir “Fichero” –> “Crear una copia” o bien “Descargar como .xlsx”. Introduce la data objetivo de tu publicación y las datas se establecerán de manera automática.

Recursos para la creación de tu curso

Centro de enseñanza de Udemy. En el Centro de enseñanza hallarás todo cuanto precisas para crear un curso de enorme calidad, comercializarlo y sostenerte al día con las últimas noticias de Udemy.

Studio O bien. Únete a nuestra comunidad on line para charlar con tus colegas instructores sobre cualquier cosa relacionada con tu curso Udemy.