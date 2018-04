Piernas con efecto Photoshop

Ni medias ni costosos tratamientos estéticos o perfumes y fragancias femeninas. Son “medias en aerosol” que te dejarán lucir, sin temor, tus piernas este verano.

El temido instante del destape ha llegado. Toca reducir centímetros en tus vestidos, acortar mangas y sacar a la luz (jamás mejor dicho) esas unas partes del cuerpo que han continuado ocultas los últimos nueves meses. Es bastante tiempo y se aprecia. Si hay una zona preocupada por este inminente desnudo son, indudablemente, las piernas.

Un inconveniente que, hasta hace poco, tenía una sola solución: las medias. Esas incómodas compañeras del verano, trasparentes y que, a prácticamente todas las mujeres, nos horrorizan. Para la líder de belleza de Norteamérica Molly Young, este complemento es, realmente, “un producto de la generación de los años setenta que, aunque ha tenido su apogeo, llega a su final”. Es más, las ventas no han hecho más que caer en E.U.. Mas tienen sustituta: la cosmética.

Las medias en aerosol son la última tendencia beauty cuando llega el buen tiempo. Y cuando no. Muchas son las celebrities que han decidido desterrar las medias de sus guardarropas, aun, en invierno. Merced a este producto, son capaces de llevar unas piernas perfectas y desnudas a lo largo de todo el año, si bien no les de ni un tanto de sol.

Acostumbra a tratarse de una loción anatómico que refleja la luz de una manera muy sutil, disimulando las imperfecciones y marcando la propia silueta de las piernas. Actrices como Gwyneth Paltrow o bien Pruebe Blanchett se han declradado fanes número uno de este producto y no pasean por la alfombra roja sin él. Y es que fue, exactamente, Molly Young la primera en charlar de la obsesión de estas celebrities por “un aerosol con efecto Photoshop que se suprimía en la ducha”.

Algo que no es nuevo, si tomamos en cuenta que eran una parte del neceser imprescindible en las pasarelas. Al paso que en la Alta Costura no acostumbra a usarse, debido a los largos vestidos y a que el maquillaje puede terminar viéndose bajo el vestido cuando los flashes no paren de dispararse, -en su sitio, se usan unos humificadores para hidratar la piel de las modelos-; en los desfiles ready-to-wear es un paso anterior prácticamente obligatorio.

Y, si bien ha sido un producto que ha entrado poquito a poco en el mercado(lo han hecho de una manera más fuerte los autobronceadores), son cada vez más las marcas de cosmética que deciden realizar un compuesto a fin de que, al fin, puedas vestir de corto en esa primera cita del verano,- sí, esas bodas, bautizos, comuniones-.

Una rutina que comienza con una buena depilación y exfoliación para quitar las células fallecidas que puedan impedir que el producto respire y provocar que se acumule en la superficie de la piel dejando máculas. Los hay con múltiples tonos, texturas y también, aun, diversidad de ingredientes. Mas su aplicación acostumbra a ser idéntica: extender en círculos, dejando actuar mínimo a lo largo de dos minutos y rociarlo en las rodillas dobladas. Y para quitarlo, solo te va a hacer falta una buena ducha.

El estándar de la industria acostumbra a ser el Face & Body Foundation de Mac, que vale tanto para el semblante para todo el cuerpo. Mas ya hay múltiples en el mercado y todos agrupan la textura de tus piernas y su color, eludiendo además de esto los brillos propios de los pantis cuando tus piernas sean retratadas.