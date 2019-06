Nueve curiosidades que quizá no recuerdes de Cristina Pedroche

Cristina Pedroche cumple este martes treinta años en uno de sus mejores instantes profesionales y personales: triunfa como cooperadora de Zapeando en La Sexta y vive con su marido David Muñoz entre España y Londres, donde el chef tiene el restaurant StreetXO. Repasamos ciertas curiosidades de la comunicadora por su 30º aniversario.

Se casó en vaqueros en un salon para fiestas en belgrano. El veinticuatro de octubre de dos mil quince Cristina Pedroche y David Muñoz se dieron el sí deseo en un salon eventos corporativos y en vaqueros, tras prácticamente un año de relación. Fue en secreto, por sorpresa y, como símbolo de esa unión, lucen desde ese momento 2 coaliciones de oro negro diseñadas por ellos mismos. “Qué más da el de qué forma se haga la boda, lo esencial es ser felices. Y lo soy desde el momento en que conozco a David. Lo más esencial no es lo que llevase puesto, es que unimos nuestras vidas por siempre”, confesó entonces Pedroche a la gaceta ¡Hola!.

Su fama con Sé lo que hicisteis…Cristina Pedroche se dio a conocer a fines de dos mil nueve merced a Sé lo que hicisteis…, el programa presentado por Patricia Conde y Ángel Martín que emitía La Sexta en la sobremesa de lunes a viernes y que concluyó en dos mil once. La reportera de Vallecas, entonces con veintidos años, fue la substituta de Pilar Rubio, que se iba a Telecinco. Si bien fue acá donde alcanzó la fama, la primera vez que vimos a Pedroche fue en La vuelta al planeta en riguroso directo, el programa de Antena tres presentado por Óscar Martínez donde participaba como azafata.

Tras el programa de La Sexta,Pedroche ha participado en Otra Movida, Todos los viernes al espectáculo y Zapeando; aparte de conducir las últimas ediciones de Pekin Exprés, Tú sí que sí, En o bien Top 50: momentazos de humor, productos de Atresmedia. Aparte de la TV, asimismo ha hecho sus pinitos como actriz, como en la última película de la ciudad de Santiago Segura, Sin rodeos.

Estudió ADE y Turismo. Se presentó al casting de Sé lo que hicisteis… siendo estudiante de Administración y Dirección de Empresas. Carrera que concluyó para entonces graduarse en Turismo. Hace 3 años la propia comunicadora alardeaba en sus redes sociales de los dos títulos. “Por fin he ido a recogerlos!! Reconozco que echo de menos la temporada universitaria #pedrocheempollona”, escribía en Instagram al lado de una foto en la que aparecían los diplomas de las 2 carreras.

Sus vestidos de Nochevieja. Atresmedia apostó por ella para percibir el año dos mil quince y fue la encargada, al lado de Frank Blanco, de dar la bienvenida por año nuevo en La Sexta. Su vestido negro y transparente ocasionó tal sensación que, desde ese momento, se ha transformado prácticamente en la imagen más aguardada ( y, sobre todo, su vestido) por todos en la última noche del año. Aparte de con Frank Blanco, Pedroche se ha tomado las uvas con el comunicador Carlos Sobera y, los 2 últimos años, con el chef Alberto Chicote.

Muy activa en redes sociales. Aparte de ser una de las caras más reconocidas del panorama nacional, Pedroche se ha transformado en una genuina estrella en Instagram, donde amontona más de un par de millones de seguidores. Allá habitúa a compartir sus instantes más íntimos con sus seguidores. Desde el yoga y el running hasta viajes o bien cenas en familia, pasando por el estado sentimental en el que se halle en ese instante. Sin ir más allá, la comunicadora ha manifestado en esta red social que no le agrada cumplir años, por la añoranza y la tristeza que esto acarrea, y se cuestiona si verdaderamente está gozando de la vida al límite. “Cuando se aproxima mi aniversario me pongo súper nostálgica y en ocasiones lo puedo hasta confundir con tristeza. Como resulta lógico no tengo ningún motivo para estar triste”, escribió hace un par de días en su cuenta de Instagram al lado de un selfie. Este martes, en cambio, ha querido dar las gracias a sus más de un par de millones de seguidores todas y cada una de las felicidades con otra imagen de sí de pequeña en el instituto.

Más de una polémica. Exactamente su gran actividad en las redes sociales le ha conllevado más de una polémica. Desde las críticas por su físico, por el que muchos seguidores la atacaban y la llamaban “la ballena de Vallecas” y con lo que la propia Pedroche contraatacó con otro leimotiv bajo la etiqueta #pedrochetocha mostrando el ejercicio que hace diariamente; hasta sacar a la luz sus pensamientos sobre la maternidad de forma voluntaria una vez que múltiples seguidores la animaran a ser madre tras publicar vídeos y también imágenes con los bebés de sus amigos. “No creo que vaya a sentirme más completa por tener un bebé”, escribía en su Instagram el pasado julio.

Fan de los chistes… malos. A causa de su faceta como comunicadora, Cristina Pedroche ha mostrado su anhelo por contar rechistes. Singularmente rechistes malos. Tal es conque más de una vez se ha batido en duelo con Arturo Valls, comunicador de Ahora Caigo y humorista, conocido asimismo por contar rechistes malos.

Leal seguidora del Rayo Vallecano.Cristina Pedroche se crió en el distrito madrileño de Vallecas y se ha transformado en la enorme embajadora del Rayo Vallecano. Tanto es conque en dos mil catorce pudo cumplir uno de sus sueños al dar el saque de honor en el Estadio de Vallecas.