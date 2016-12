Novak Djokovic campeón del US Open: derrotó 3-1 a Roger Federer

Novak Djokovic es campeón de la final US Open tras derrotar 3-1 a Roger Federer en una final que duró más de tres horas. Con un final vibrante por la remontada del suizo, el serbio logró imponerse y conseguir su décimo título de Grand Slam.

Djokovic, número uno del mundo, se agenció su 10º título de Gran Slam y segundo del US Open, luego del conquistado en 2011, cuando venció a Rafael Nadal en la final Nadal Djokovic.

Federer, segundo del ránking de la ATP, fracasó en conseguir su séptimo título del Abierto neoyorquino, jugando su primera final en Flushing Meadows desde la que perdió en 2009 ante el argentino Juan Martín del Potro.

Este fue el tercer título de Gran Slam que logra Djokovic en la temporada, luego de sus triunfos en el Abierto de Australia y Wimbledon, donde precisamente derrotó también a Federer en la final.

El único que se le atravesó al serbio en sus intenciones de completar el Gran Slam fue el suizo Stan Wawrinka, quien lo venció en la final de Roland Garros.

El partido estaba programado para las 3:00 p.m.; sin embargo, recién empezó a las 6:15 p.m. por la lluvia en Nueva York.

PREVIA

Djokovic aprovechó la desventaja física del campeón defensor Marin Cilic y le ganó 6-0, 6-1 y 6-2 en una hora y 25 minutos. El resultado fue tan abrumador que estableció un nuevo registro como la semfinal con más diferencia en la historia de los Grand Slam.

Cilic salió a la cancha con un esguince en el tobillo derecho, algo que arrastraba de los últimos dos partidos. El serbio sabía el detalle desde el vestuario y salió decidio a hacer su trabajo sin distracciones.

“Obviamente que me sentí muy bien porque fui capaz de jugar al nivel en que lo hice. Sabiendo que Marin traía esa lesión durante los últimos dos partidos, no me permití ninguna distracción”, dijo Djokovic, que dominó por completo el partido.

“Yo no estuve al 100 por ciento, obviamente. Incluso en mi último partido ante Jo (Wilfried Tsonga) no me sentía al 100 por ciento. El tobillo me estaba causando problemas para moverme, pero Novak fue capaz de exponerlo mucho más”, explicó Cilic, que aceptó que de no haber sido una semifinal del US Open probablemente no hubiera salido a la cancha.

El serbio se mostró muy agresivo devolviendo los saques de Cilic, que por la molestia en el tobillo no tuvieron la eficacia que acostumbra.

Djokovic también intentó mover al gigante Cilic y mantuvo la concentración durante todo el partido. A diferencia de sus últimos dos partidos, el número uno del mundo no tuvo sobresaltos y ganó en sets corridos.

“La manera en que jugó seguramente sube mi confianza para el domingo”, dijo Djokovic. “Estos dos días me sirvieron para recuperarme físicamente de dos partidos que terminaron a la madrugada. También para prepararme mentalmente y jugar al nivel en que lo hice”, destacó.

En el mismo estadio Arthur Ashe, el suizo Federer dio otro concierto y derrotó a su compatriota Stanislas Wawrinka por 6-4, 6-3 y 6-2.

Federer volverá a jugar el domingo por el título del US Open a seis años de su última final, cuando perdió contra el argentino Juan Martín del Potro en cinco sets en 2009.

“Trabajé muy duro en los últimos seis años para intentar volver. Había estado cerca, pero por uno u otro motivo no pude llegar. Jugué muy bien para ganarle a Stan, que ha tenido un magnífico torneo”, dijo Federer después de deleitar al Arthur Ashe.

El número dos del mundo ofreció otra actuación magistral en ataque. Partió desde un primer saque que le permitió subir a la red siempre que le fue necesario.

“Definitivamente estoy jugando en un nivel muy bueno, probablemente el mejor de mi año. Estoy sacando genial y estoy disfrutando de cada entrenamiento, de seguir trabajando”, admitió el campeón de 17 Grand Slams, el último ganado en Wimbledon en 2012.

Federer presionó a Wawrinka también desde la devolución. Cuando “Stan the Man” no metía su primer saque, su amigo se ubicaba bien adelante de la línea de base, para intentar tomar la red en los siguientes tiros.

Federer definió 22 veces con sus voleas y smashes, definiendo con agresividad. También conectó tiros ganadores desde posiciones muy infrecuentes, incluso desde dos metros afuera de la cancha.

En defensa, Federer también jugó un sólido partido, logrando desarmar a un Wawrinka que comenzó el partido a un gran nivel, pegándole muy fuerte a cada pelota.

En el primer set Federer salvó cuatro puntos de quiebre, incluyendo un 0-40 en el sexto game. Ese juego resultó clave, ya que al siguiente ganó los cuatro puntos para quebrar en cero a Wawrinka.

Un Federer en su más alto nivel buscará revancha a la final perdida en Wimbledon ante Djokovic.

Él tuvo un tremendo año, estuvo en las tres finales de Grand Slam. Es el mejor en canchas rápidas en los últimos años. Ha sido el número uno mucho tiempo, no regala nada y mentalmente es muy fuerte”, analizó Federer sobre su próximo rival.

“Será un gran desafío, pero voy a estar listo”, prometió el suizo, que buscará su sexto título en Flushing Meadows.

“Es la final de un Grand Slam. Tendré que jugar mi mejor tenis para poder dar ese paso que necesito para tener el trofeo en mis manos”, explicó Djokovic.

