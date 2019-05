Merchandising para ONGs: cómo podemos ayudar a la causa

Para Garment Printing es fundamental colectar fondos y trabajar para organizaciones beneficiosas. En verdad, en los últimos doce meses hemos trabajado con más de trescientos organizaciones no lucrativo, proporcionándoles las prendas impresas y los accesorios de merchandising para asegurar el éxito de sus obras beneficiosas, por un coste que se ajusta a su presupuesto. Prosigue leyendo para conocer ciertos servicios que ofrecemos en Garment Printing.

Desde el momento en que las organizaciones beneficiosas existen, han encontrado en las camisetas impresas adaptadas una forma eficiente y asequible de promocionarse. De alguna forma, las camisetas se han transformado en un producto indispensable en el momento de asentar la imagen de marca. Podemos ver un claro ejemplo cuando vemos a los voluntarios de las diferentes ONG en la calle procurando reclutar nuevos anotados.

Por esta y otras muchas razones, pensamos que debemos hacer todo lo que resulta posible para asistir a las organizaciones beneficiosas. No hace falta decir que las obras de caridad se mantienen desde donaciones y no pueden abonar grandes sumas para invertir en productos promocionales impresos, en consecuencia, ofrecemos un descuento del veinte por ciento en todos y cada uno de los pedidos efectuados por ONG o bien para acontecimientos beneficiosos.

Las camisetas impresas como merchandising para empresas

Como afirmamos previamente, las camisetas impresas son una parte esencial de cualquier campaña de caridad y claramente hay un arte para hacerlo bien. Piensa en la última organización beneficiosa con la que tuviste contacto, la última campaña de colecta de fondos a la que contribuiste o bien aun la campaña de colecta de comestibles que viste las pasadas navidades en el súper. ¡Todas y cada una llevaban camisetas estampadas con el logo de la organización beneficiosa!

De ahí que deseamos trasmitirte la relevancia de llevar camisetas impresas para promocionar tu O.N.G.. Tras años de experiencia, sabemos que no hay mejor manera de ocasionar una buena impresión que identificando a los voluntarios y trabajadores de la Organización no Gubernamental con la ropa apropiada. Formar parte de algo más grande que es una cosa que siempre y en toda circunstancia hemos querido, y si tienes el diseño conveniente que represente con perfección el espíritu de la organización beneficiosa y el impulso de tu equipo para triunfar, entonces no existen límites al impacto que una camiseta impresa puede hacer!

Aparte de imprimir camisetas con el logotipo de la organización, asimismo puedes emplearlas para trasmitir un mensaje de conciencia sobre la causa y para la que desees colectar fondos. Aun puedes complementar la camiseta con otros accesorios, como por servirnos de un ejemplo un gorro bordado con una pregunta que invite a las personas a reconsiderar su comportamiento con la causa, no tiene por qué razón ser textual, puedes buscar formas de hacerlo de una manera más artística y creativa para captar la gente. ¡Nosotros podemos asistirte con la creación!

Bolsas adaptadas con el logotipo de la Organización no Gubernamental

Otra forma con la que verdaderamente puedes impresionar cuando organizas acontecimientos beneficiosos es invirtiendo en bolsas adaptadas. Desde el instante en que las bolsas de lona adaptadas se popularizaron en la década de los cincuenta, se han transformado en uno de los artículos promocionales más recurrentes. En Garment Printing nos hemos dado cuenta de la creciente popularidad de las tote bags adaptadas, por consiguiente, cuando consideres merchandising promocional para tu acontecimiento, siempre y en todo momento debes tener en consideración productos promocionales impresos.

Qué mejor forma de destacarse que representando a tu equipo con uno de nuestros productos promocionales impresos: la bolsa de mano impresa. Tenemos una gama de bolsos que empleamos y están hechos de algodón cien por ciento y pueden contener hasta dieciocho litros de contenido, miden desde treinta y cinco x treinta y nueve x ciento treinta y cinco cm hasta treinta y ocho x cuarenta y dos cm, lo que los transforma en la bolsa perfecta. Hoy día tenemos una increíble oferta en bolsas de mano personalizadas: quinientos bolsas por solo ciento veinticinco euros por bolsa. Con lo que llámanos para conseguir más información.

Las mejores técnicas de impresión para productos de merchandising

Disponemos de un sinnúmero de artículos promocionales en nuestro catálogo, que se pueden personalizar de diferentes formas para amoldarlos a tu marca.

Tratándose de camisetas impresas para acontecimientos beneficiosos, la serigrafía es la técnica de impresión conveniente. Uno de los aspectos más esenciales de las camisetas impresas para Organización no Gubernamental es el reconocimiento. Precisas que tu público pueda identificar tu organización beneficiosa con sencillez. Con la serigrafía podemos hacer una combinación de colores Pantone para sostener los tonos de la marca. Otro beneficio sorprendente de la serigrafía, que la transforma en la técnica perfecta, es la velocidad de producción. Hoy en día es nuestra técnica de impresión más veloz para imprimir en grandes volúmenes.

Una de las desventajas de la impresión en serigrafía es que cuanto más colores tiene un diseño, más costoso resulta el pedido. Por ende, si buscas diseños de calidad con un acabado perfecto, usa diseños con uno o bien 2 colores y tu presupuesto final probablemente va a ser una baratija. Merece la pena apuntar que, si bien la impresión serigráfica no tiene un mínimo establecido, ofrecemos costos de diez unidades. No obstante, te invitamos a que efectúes pedidos de veinticinco unidades o bien más.

Al estimar la impresión de tote bags para acontecimientos beneficiosos, la serigrafía es una alternativa ideal. Asimismo podrías estimar DTG (Impresión directa a prendas de vestir). DTG es el proceso de impresión de imágenes a todo color en las prendas. La impresión DTG se puede utilizar en prendas de color claro y obscuro. Una de los beneficios es que no hay tarifas de configuración o bien cantidad mínima de pedido, lo que quiere decir que puedes encargar tantas tote bags adaptadas como creas recomendable para apoyar tu causa. Asimismo tiene una gran velocidad de producción, lo que quiere decir que puede generar impresiones de alta calidad en unas pocas horas tras percibir el pedido.

Productos promocionales impresos para colectar dinero

Al organizar un acontecimiento para una Organización no Gubernamental, una forma de colectar dinero es a través de la venta de productos promocionales impresos. Echa una ojeada a tu cocina, en todos y cada uno de los cajones y los guardarropas, y apuesto que tienes un sinnúmero de tazas impresas y bolis adaptados. ¡Las tazas y los bolis son comunes y la gente los precisa! Entonces, ¿Por qué razón no aprovechar y también invertir en una pluralidad de tazas impresas y bolis adaptados, y que además de esto puedes vender a un costo más alto y donar una parte a tu organización beneficiosa?

Acá, en Garment Printing, contamos con una extensa gama de bolis, tazas y otros productos promocionales impresos que puedes aprovechar y usar a favor tuyo. Entonces, ¿qué estás aguardando?

Contacta con nosotros y descubre de qué manera podemos asistir a que tus acontecimientos beneficiosos vayan viento en popa.