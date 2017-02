¿Por qué tengo más competencia en Internet?

La competencia constituye la presencia de empresas rivales en un mismo sector que suponen un riesgo potencial de quitarnos clientes. En la vida real es muy fácil identificarla. Si tengo una pastelería, la pastelería rival más cercana supone la competencia directa más evidente. En cuanto a marcas, todos sabemos que la competencia de Mc Donald’s es Burguer King, ya que venden prácticamente lo mismo con un diseño web y metodología similar. A la hora de enfrentarnos al entorno online la cosa cambia. Cuando se le pregunta a un cliente qué competencia cree que tiene, la competencia de la vida real es la primera que sale a la luz, pero sorprendentemente pocas veces se confirma su coincidencia con la competencia virtual. Este tipo de competencia es directamente la que sale por encima de nosotros en los resultados de búsqueda y, curiosamente, siempre es mayor que la que existe en la vida real. La primera razón es que hay empresas dedicadas exclusivamente al entorno online, aunque el sector sea completamente el mismo al nuestro en la vida real. No obstante, también hay empresas que si bien en el entorno real no suponen una competencia directa, digitalmente pueden ejercer un poder promocional muy superior al nuestro y, por tanto, también es competencia digital.

A todos ellos hay que sumar también varios resultados que son “competencia”. Este tipo de rivalidad no es que nos quite clientes, sino que minimiza la posibilidad de llegar a un cliente potencial, incluso si para ellos no reporta un beneficio directo. La existencia de foros, directorios y plataformas varias es un claro ejemplo de este tipo de publicidad, que normalmente será superior a nuestra empresa por antigüedad y tamaño de web, siempre que obviamente estén correctamente optimizadas en Internet. Se les une las casi inamovibles noticias de medios de comunicación. No siempre están presentes e incluso con el paso del tiempo terminan despareciendo, pero la época que están en primeras posiciones es realmente difícil y complejo superarlas. Por último están los resultados de “competencia eterna”. Estos resultados sugieren más una adhesión a ellos que una rivalidad, dado que es casi imposible vencerlos. Se trata de aquellos casos en los que Wikipedia, Google Maps o YouTube aparecen en primer lugar como resultados relacionados.

En estos casos es muy difícil y exige un gran esfuerzo ganarles por resultados de búsqueda, es decir, posicionamiento web, pero si nos unimos a ellos con nuevas entradas, enlaces o contenido que podamos posicionar, podrá salir también en los resultados de búsqueda y habremos aprovechado una situación de desventaja para convertirlo en un foco constante de atracción de clientes.

Tag: marketing digital en argentina