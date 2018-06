Las mejores 5 franquicias baratas para empezar tu negocio

Con la presente crisis económica, y los bancos no concediendo apenas créditos, las franquicias en argentina baratas o bien económicas están atrayendo el interés de muchas personas que, están en situación de desempleo y precisan generar ingresos económicos.

La buena nueva es que este género de franquicias tienen cientos y cientos de opciones rentables entre las que escoger, y además de esto una franquicia reduce riesgos y cefaleas por ser ya un negocio establecido con una marca acreditada. Mas ¿de qué forma podemos saber cuál es la mejor franquicia económica para nosotros?

Está claro que necesitarás hacer un tanto de investigación para averiguar si un negocio de esta clase es realmente una buena solución económica a tu problema y si concuerda con tus intereses o bien no.

Existen muchos futuros franquiciados que no efectúan esta investigación y hacen una “compra emocional” porque emplean personalmente un servicio, o por el hecho de que les gusta ese producto en particular. Esto, indudablemente, es la peor decisión que se puede tomar.

Si no tengo trabajo, ¿de dónde saco el dinero?

Es obvio que ya antes de preguntarte “qué negocio puedo poner” o bien “qué franquicia es la mejor para mí”, si estás en situación de desempleo lo que realmente vas a estar pensando es “claro, con una franquicia puedo tener trabajo, mas ¿de dónde saco el dinero para eso?”

Una de las muy grandes ventajas de las franquicias baratas es que su inversión no acostumbra a superar los dólares americanos 10.000 (hay algunas aun que no requieren más de $ 4.000) y por esta razón las hace muy convenientes y de rápido comienzo para personas sin empleo. Pero sí, prosigo sin responderte de dónde puedes sacar el dinero.

Cómo conseguir dinero fácil

Si no tienes ningún tipo de ahorro, la forma más frecuente es solicitar el dinero a tus familiares; y como te he dicho antes, el beneficio de estas franquicias es que no precisan una gran inversión. Mas si esta alternativa no te persuade, tengo otras que pueden ser igualmente útiles.

Puedes pedir un préstamo a tu banco, o usar las webs de créditos rápidos on line o microcréditos. Aun puedes emplear el crowdfunding, en el que, mediante una plataforma en Internet para ello, expones tu proyecto y, si a un grupo de personas les semeja interesante, te darán los fondos necesarios para comenzarlo.

No te dejes cegar por los números

Una vez que tengas ya el dinero, y hayas elegido cuál es el género de franquicia que deseas regentar, y las marcas que ofrecen un franquiciado, es esencial que los números no te cieguen.

Franquicias baratas

Tal vez un franquiciador haga una presentación para ti detallándote todas las ganancias posibles mas ¿son esas ganancias iguales en todas las franquicias de la marca, o sólo en una de ellas específicamente porque quizás está situada en un sitio muy en el centro?

No tengas miedo y haz preguntas bastante difíciles ya antes de firmar nada, aparte de consultar también por los peligros y las ventajas que conseguirás. Habla con otros franquiciados para saber si están contentos con cómo les trata el franquiciador.

Un punto clave es investigar cuántas de esas franquicias han fracasado durante los últimos cinco años

Asimismo es crítico comprender cuáles serán tus labores en el día tras día. Muchas franquicias asequibles, especialmente las que funcionan desde casa, están orientadas a las ventas masivas. Pregúntate si estás cómodo o cómoda vendiendo ese producto o bien servicios.

Por servirnos de un ejemplo, ¿estás dispuesto a hacer una cantidad importante de llamadas para persuadir a alguien de que compre ese producto? ¿O bien te sientes incómodo? Si no es confortable para ti, lo mejor va a ser que adquieras una franquicia con una tienda física donde los clientes van a ser los que vayan cara ti, y no a la inversa.