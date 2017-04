La velocidad de la página móvil es importante, pero no (todavía) para SEO

Hay un montón de buenas razones para hacer que su sitio móvil rápido, y Google acaba de recordarnos de ellos con sus nuevos benchmarks de la industria para la velocidad de la página móvil. Entre ellos:

Mejora de la tasa de conversión y aumento de las ganancias, ya que el 40 por ciento de los consumidores abandonará una página que tarda más de tres segundos en cargarse.

Retención de clientes, ya que el 79 por ciento de los compradores que no están satisfechos con el rendimiento del sitio dicen que tienen menos probabilidades de comprar de nuevo en el mismo sitio.

Pero, ¿es el marketing digital SEO una de esas razones? ¿Las empresas que optimicen su puntuación de velocidad de página de Google a 100/100 en el móvil podrán clasificar más alto que las empresas que no lo hacen?

La respuesta a la primera pregunta es “sí”, en el sentido de que Google ha dicho que la velocidad es un factor de clasificación (y lo ha sido desde 2010), y que este año usará la velocidad de sus páginas móviles en lugar de escritorio al determinar Su ranking móvil.

Pero no está claro que esto es cierto en la práctica hoy en día, o que las empresas que optimizan su puntuación de velocidad de página de Google en el móvil se clasifican más alto que las empresas que no lo hacen.

Si este fuera el caso, los sitios con el tráfico de búsqueda más orgánico también sería el más rápido, pero esto claramente no es el caso.

Corrí los primeros 1.000 sitios de la lista SEMrush de sitios con el tráfico más orgánico a través de la velocidad de página de http://marketing-digital.com.ar/ y la herramienta para móviles, y 800 de ellos pasaron con éxito.

La buena noticia es que el 93 por ciento de estos sitios principales eran al menos compatibles con móviles. Esto es más del 40 por ciento de los sitios principales antes de la actualización móvil de Google en 2015.

Pero estos sitios no son tan rápidos como son móviles-amistosos.

Sólo el 2 por ciento de estos sitios puntuaron entre 90 y 100 en la prueba de velocidad de página móvil de Google y la puntuación media de velocidad de página fue de 55/100.

El sitio promedio en el estudio de Google tomó entre siete y 11 segundos para cargarse. Cuando se considera que un sitio que carga en nueve segundos en el móvil obtiene una puntuación de la velocidad de página de unos 60, parece que los sitios de mayor clasificación son muy similares a otros sitios que no clasifican bien cuando se trata de la velocidad de la página móvil.

Lo que esto significa es que en este momento, la velocidad de la página en el móvil es mucho menos importante que una serie de otras señales que determinan la clasificación. Es posible que desee hacer sus páginas más rápido con el fin de mejorar las tasas de conversión y retención de clientes, pero es probable que no ayudará a su posicionamiento SEO.

¿Significa esto que no debería preocuparse por la velocidad de la página móvil?

Antes de ir corriendo a la oficina de su jefe gritando: “¡PARE EL PROYECTO DE VELOCIDAD DE LA PÁGINA MÓVIL!” Hay otra cosa que te dejaré.

Con el índice móvil primero, Google comenzará a utilizar la velocidad de la página móvil para la clasificación, si no lo están haciendo ya. Velocidad es tan importante para ellos que se han tomado en sus propias manos con el proyecto AMP, dando a los sitios una manera de mostrar su contenido rápidamente en el móvil. La mayoría del tráfico de búsqueda en Google es móvil, y como hemos visto con Mobilegeddon, no están por encima de incentivar a los webmasters con aumentos de clasificación si quieren cambiar la cara de la web.

Con eso en mente, recomiendo lo siguiente a SEOs pensando en el impacto de la velocidad de la página móvil en el ranking:

Aumentar la velocidad de la página para los buscadores de móviles que visitan su sitio no debe ser una prioridad para SEO en este momento. Hay muchas pruebas de que aumentar la velocidad de la página es buena para sus resultados, lo cual puede aumentar la calidad del tráfico de SEO que recibe, pero no hay evidencia de que la velocidad de la página móvil sea un factor significativo en este momento. Haga su sitio lo más rápido posible, pero no private de otras tácticas probadas de SEO para obtener una puntuación perfecta en la prueba de velocidad de página móvil.

La velocidad de la página móvil, como los sitios móviles en el 2014, podría convertirse en un factor de clasificación más importante en el futuro, especialmente teniendo en cuenta la inminente puesta en marcha del índice móvil primero. Si lo hace, es probable que Google haga un anuncio, como lo hicieron con la actualización para móviles, momento en el que debe poner recursos para hacer que su sitio nativo más rápido.

Mientras tanto, prepárate para ello haciendo que tu sitio nativo sea lo más rápido posible sin desviar recursos de otros proyectos, invirtiendo en AMP donde tenga sentido y ayudando a quien sea tu organización responsable de la optimización de conversiones para asegurar el presupuesto compartiendo la investigación de Google En el impacto de la velocidad de la página en las conversiones y la retención de clientes con ellos.