¿Por qué la usabilidad es importante para el Posicionamiento SEO?

La usabilidad en términos generales de Internet tiene varias definiciones. Por un lado supone la permisibilidad de navegación de un entorno web, independientemente de las limitaciones técnicas del usuario. Por otra parte, también es identificada la usabilidad como la facilidad de navegación entre los diferentes elementos de un website. Pero lo que nos interesa desde el punto de vista del Posicionamiento SEO es que la usabilidad es importante, hasta el punto de que puede hacer variar nuestra posición con respecto a la competencia. Explicamos a continuación los factores sobre los que influye la usabilidad, de manera que el Posicionamiento SEO pueda verse afectado. Duración de tiempo en la página La usabilidad atrae al usuario, le motiva a explorar toda la página web, examinar sus elementos visuales y de contenido y pasar un rato de navegación en un entorno que le resulte agradable y/o atractivo. Esto en términos estadísticos implica un mayor tiempo del usuario en la página, factor que cada vez cobra más fuerza de cara a los buscadores, que intentan minimizar los rebotes o las malas experiencias por búsquedas que no generan los resultados deseados. Si un usuario pasa más tiempo en una página web, implica que el contenido que ha encontrado es lo que estaba buscando, por tanto, el posicionamiento se ve reforzado de cara a futuras visitas. Número de páginas vistas En ocasiones, la usabilidad sugiere la inclusión de términos clave en el menú principal de navegación. Con esta medida se fomenta el clic hacia estas urls, algo que si estuvieran escondidas no se lograría. Este recurso de usabilidad es uno de los muchos utilizados por profesionales, con el fin de conseguir el aumento del número de páginas vistas. En sí mismo no es un factor que influya en el posicionamiento SEO, pero sí lo hacen sus consecuencias. A mayor número de páginas vistas, más tiempo dura la visita y, por tanto, mejor es el posicionamiento web del sitio web. Por otro lado, si fomentamos la navegación por nuestra web multiplicamos las posibilidades de registro, contenido compartido en redes sociales y suscripción o afinidad del usuario, lo que puede permitir que nuestra url sea dada a conocer en más sitios de forma natural y, por tanto, también mejore nuestro posicionamiento SEO. Usabilidad por dispositivos En término de usabilidad tecnológica la relación con el Posicionamiento SEO está bastante más clara. Los buscadores y las empresas de tecnología están potenciando esta usabilidad, para que una web pueda verse en cualquier dispositivo, independientemente del tipo de conexión utilizada. Esto provoca que aquellos websites no adaptados a esta usabilidad, pierdan paulatinamente posiciones en los resultados de búsqueda, en favor de los que sí cuentan con ello.

Tag: diseño de logos