KIA Sportage 2017, prueba de manejo

Llega a México la nueva generación de KIA Sportage que fue lanzada el año pasado en Europa. La nueva SUV quiere ayudar a potencializar el éxito que la marca surcoreana tiene en el mercado mexicano. Por séptimo mes consecutivo, Sportage es el modelo más vendido de la marca en México.

La nueva KIA Sportage cuenta con un diseño más moderno y estilizado; además de contar con nueva tecnología y seguridad de punta.

De lo que ya teníamos en nuestro país ahora se ofrecen dos nuevas versiones de Sportage, la SXL y la SXL AWD, es l primera vez que llegan al mercado mexicano. Definitivamente esta nueva SUV potencializa los atributos que ya tenía el modelo anterior pues también ofrece una motorización adicional a la que ya se conocía de 2.0 litros de 153 hp. Ahora, incorpora el motor 2.4 litros con 181 hp y, si buscas mayor seguridad, puedes optar por la versión AWD –dependiendo de tu gusto y tu bolsillo, claro está.

Entonces, para este año, KIA Sportage nos ofrece cinco versiones diferentes, sin duda es un vehículo más dinámico y deportivo gracias a sus llantas kumho, que refleja fuerza y más elegancia. Va más allá de la experiencia de manejo, ya que cuenta con sistemas multimedia, tecnología de acceso y mayor confort en su habitáculo. Un cambio drástico que notas, desde el primer momento en que la ves es su tamaño, creció 40 mm de longitud y la distancia entre ejes es mayor (30 mm) y lo percibes desde que entras al habitáculo, ya que la sientes más amplia y cómoda.

Esta es la cuarta generación de Sportage y la distinguirás de inmediato por su nuevo diseño que destaca completamente del anterior. Cuenta con la distintiva parrilla “Nariz de Tigre”, tiene nuevos faros rediseñados que son mucho más largos, así como nuevo diseño de faros de niebla, cuenta con quemacocos panorámico y la segunda fila de asientos son abatibles para mayor comodidad. En las versiones más alta de Sportage 2017 se tienen luces de descarga de alta intesidad (HID-XENON), faros de niebla delanteros LED y un escape trasero dual cromado.

En el interior de nuevo Sportage también encontramos diferencias respecto al modelo anterior. Como lo comenté son cinco versiones que tendremos en el mercado mexicano: LX, EX,EX Pack con motor 2.0 L MPI de 153 hp y las versiones tope SXL y SXL AWD con motor 2.4 L GDI de 181 caballos de potencia. En cuanto al interior, las dos primeras versiones cuentan con asientos de tela y en las siguientes versiones (EX PACK, SXL y SXL AWD) sus asientos vienen forrados con piel en dos diferentes tonos negro y café. Las versiones más altas incluyen un volante deportivo con controles de mando. A partir de la versión EX, verás los asientos delanteros calefactables, descansabrazos y palanca de cambios en piel, vidrios eléctricos de un solo toque, espejo retrovisor electrónico y red para cajuela.

En cuanto a tecnología y conectividad la nueva KIA Sportage cuenta con la más avanzada, tiene sensores de reversa delanteros y traseros junto con una cámara de visión trasera que se puede apreciar en la pantalla táctil de 7” multifunción para las versiones más equipadas. Además, tiene el sistema de monitoreo de aire en los neumáticos (TPMS), en el panel de instrumentos la versión SXL y SXL AWD tienen el clúster de supervisión con pantalla de 4.2” y, para los que no sueltan ni un segundo sus dispositivo móvil y no tienen batería, KIA pone un sistema de carga de batería wireless para smartphones compatibles. Además, cuentan con llave inteligente (desde la versión EX) que permite apertura de puertas y cajuela junto con el botón de encendido.

Todas las versiones tienen conectividad vía AUX, USB y Blueetooth, así como sistema de manos libres por Bluetooth, compatiblidad con smartphones Android o iOS y control de volante. La navegación GPS sólo está disponible para las versiones SXL y SXL AWD. El sistema multimedia es muy intuitivo de usar, con facilidad podrás trazar una ruta y llegar a tu destino, y si no conoces bien por dónde vas, tendrás la ayuda de una asistente que está tropicalizada y no es tan robótica como Waze, Google Maps o Siri. Podrás conectar tu celular en poco segundos, con lo que tienes la opción de contestar llamadas y cambiar de canción desde el volante.

Esta nueva SUV cuenta con los mayores estándares de seguridad activa y pasiva, tiene los siguientes sistemas: frenos de disco en las cuatro ruedas y sistema de frenos ABS; el sistema HAC que es el Asistente de arranque en pendientes; el sistema DBC o Control de descenso en pendientes; el sistema ESC, y el sistema VSM que es el Gestor de estabilidad del vehículo.

Ahora sí, vamos a la parte más interesante, el manejo de esta nueva generación que nos encantó por fuera y por dentro. Manejamos las versiones más equipadas que cuentan con el motor 2.4 litros de 181 caballos de fuerza que sí se siente diferentes que el otro motor que ya conocíamos de KIA Sportage 2016. Si buscas mayor potencia y mejor rendimiento de combustible esta será la opción que necestias en KIA. La aceleración de este motor es más rápida, aunque recuerden que es una SUV y su peso es mayor, pero su respuesta es muy buena. Cuenta con la transmisión automática de seis velocidades aunque también puedes manejarla en modo manual, ya que cuenta con paletas detrás del volante para poder hacer los cambios que necesites.

Manejamos esta nueva Sportage en zonas muy sinuosos en las carreteras de Querétaro en Tequisquiapan y en la ruta de Bernal con pendientes pronunciadas donde castigamos los frenos y sí pudimos conocer la respuesta de este motor que incorporan en Sportage. Es importante recordar que si te gusta contar con toda la seguridad, Sportage cuenta con el sistema AWD o tracción en las cuatro ruedas en la versión más equipada pero si es mucho más pesada y, sin duda, te sentirás más seguro por su estabilidad; si la manejas en lluvia será mucho más estable.

