Una impresora Láser es un tipo de impresora que realiza sus impresiones de gráficos y textos a una gran velocidad y calidad. La impresión láser consiste en un láser que, a través de impulsos eléctricos, graba la imagen de la página en un tambor, que luego es embebido en tinta por el depósito del toner, para finalmente ser transferido al papel por un proceso que combina el calor y la presión.

Una de las características de las impresoras láser es su capacidad de resolución o calidad de sus impresiones. Su resolución varía entre los 300 PPP (puntos por pulgada) como mínimo, a los 2400 PPP; aunque algunas impresoras láser pueden alcanzar todavía mayores resoluciones. Además, las impresoras láser pueden ser monocromáticas (solo un color) o a color, según el tipo de depósitos de toner que utilicen.

Las impresoras láser son especialmente recomendables si se necesitan realizar impresiones de documentos (sobretodo si son de texto), en grande cantidades, a gran velocidad y de buena calidad, ya que los precios de sus consumibles son más reducidos que los de otras impresoras que se utilizan para el hogar.

Las ventajas que ofrecen este tipo de impresoras son:

Bajo coste: Si bien el precio de un depósito de toner es más alto que el de un cartucho de tinta de una impresora de inyección de tinta, cuando consideramos la cantidad de páginas que pueden imprimirse con un único depósito de toner, vemos que el coste de impresión de cada página suele ser significativamente menor para una impresora láser.

Silenciosas: El proceso de impresión de una impresora láser es, en general, más silencioso que el de otros tipos de impresoras y esto es muy valioso en aquellos lugares en los que el silencio (o ausencia de ruido) es muy valorado, como por ejemplo las oficinas.

Calidad de impresión: El proceso de impresión láser transmite al papel el texto y las imágenes de manera muy precisa, brindando una calidad superior al que tienen otros tipos de impresora y evitando además que se derrame tinta sobre el papel.

Velocidad de impresión: Las impresoras láser son conocidas por la velocidad a la que imprimen las páginas. Esto se debe a que por su modo de funcionar, las impresoras láser imprimen la página completamente y no por secciones o líneas.

Sin embargo, las impresoras láser también presentan algunas desventajas, aunque éstas son muy pocas:

Precio de la impresora: Una impresora láser es significativamente más cara que otros tipo de impresora, más aún si se trata de una impresora laser color o una multifunción, con fax y fotocopiadora incluida.

Temperatura: Cuando las impresoras láser se encuentran en funcionamiento, se calientan. Por ello, pueden no ser las impresoras más recomendables si se está en una habitación muy calurosa y de espacios reducidos.

Soporte sobre el que imprimen: Esta es una de las grandes limitaciones de las impresoras láser. Si lo que se desea es imprimir fotografías, una impresora hp láser no es la opción más adecuada, ya que no pueden imprimir imágenes de gran resolución ni tampoco pueden imprimir sobre papel fotográfico.

Tiempo para imprimir la primera página: Las impresoras láser tardan más tiempo en imprimir la primera hoja que las siguientes. Esto se debe a que cada vez que una impresora láser imprime, debe de calentar el tambor. Por ello, si habitualmente imprime de una página en una, la impresora láser puede no ser la mejor opción o la más rápida. Si este aspecto es importante para usted, fíjese en las características de la impresora láser (antes de comprarla) para ver el tiempo que tarda la impresora en imprimir la primera página. Es importante señalar que una vez se ha calentado el tambor, la impresora imprime las siguientes páginas a gran velocidad.

abril 6th, 2017 by Editorial la Hoja