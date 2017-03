Estos 5 Aminoácidos Te Ayudarán A Bajar De Peso

A pesar de esforzarnos tanto en nuestros entrenamientos como en nuestra alimentación, muchas personas no logran ver resultados. Aún cuando tratan de ser fuertes, y evitan comer todas esas tentaciones grasosas, a veces no pueden luchar más y se dejan llevar por ellas y comen en exceso todas esas comidas que saben deben evitar. Pero ¿a qué se debe eso? ¿Es falta de fuerza de voluntad? Lo más probable es que no.

Esto, podría estar relacionado con un desequilibrio de ciertos químicos en nuestro cerebro los cuales promueven la sensación de saciedad y la pérdida de peso y una de las maneras más efectivas de equilibrar este desbalance para mejorar la pérdida de peso es incrementando la ingesta de ciertos aminoácidos.

Los aminoácidos son esenciales para las proteínas, y mucho de ellos desempeñan un papel importante en la estabilización de nuestro estado de ánimo y de neurotransmisores que regulan la sensación de hambre. Además, los aminoácidos promueven la preservación de masa muscular y estimulan el proceso de oxidación de lípidos. También descubrirás que los aminoácidos pueden corregir el problema de comer en exceso.

Si te encuentras estancada en tus metas para adelgazar y piensas que se debe a la falta de fuerza de voluntad, el verdadero problema podría ser una deficiencia de aminoácidos. A continuación descubrirás 5 aminoácidos esenciales que te ayudarán a retomar tus metas para adelgazar:

Tirosina

La Tirosina es un aminoácido no esencial, es uno de los componentes principales necesarios para la producción de hormonas catecolaminas – epinefrina y norepinefrina. Estas hormonas estimulan el proceso de lipólisis y termogénesis, ambos resultando en la pérdida de peso. La Tirosina también nos ayuda a adelgazar al impedir que desarrollemos una tolerancia hacia aquellos alimentos que suprimen el apetito. Algunos alimentos ricos en Tirosina incluyen el pollo, pavo, frijoles, maní, almendras, semillas de calabaza y aguacates.

Leucina

Este aminoácido promueve la síntesis de la proteína, nos ayuda a desarrollar músculo y nos protege contra la pérdida de masa muscular inducida por la alimentación. Estudios han demostrado que los aminoácidos en la sangre, especialmente la Leucina, estimula el anabolismo al incrementar la síntesis de la proteína en nuestros músculos. Además de proporcionar los componentes necesarios para este proceso de síntesis de proteína, la Leucina también activa el mTOR, un compuesto que al ser activado produce proteínas musculares. Algunas fuentes ricas en Leucina incluyen carne, aves, atún, salmón y trucha.

Triptófano

Este aminoácido es vital para la producción de serotonina en el cerebro. Cuando aumenta el nivel de serotonina en el cerebro, también aumenta la sensación de saciedad. Los bajos niveles de Triptófano en plasma provocan un aumento de la ingesta de calorías lo que puede resultar en un aumento de peso e incluso en la obesidad. El Triptófano también retrasa el proceso de vaciado gástrico, lo que significa que debido a que los alimentos permanecen más tiempo en el estómago, disminuye las posibilidades de sentirnos con hambre. Además, este aminoácido estimula el sueño, lo que a su vez nos ayuda a controlar el hambre. El Triptófano está presente en el pavo, pollo y pescados como el atún, salmón, fletán y sardinas.

Glutamina

La Glutamina es importante para el buen funcionamiento de nuestros músculos, especialmente bajo condiciones estresantes. La falta de Glutamina puede hacer que nuestro propio organismo descomponga nuestra masa muscular para obtener más aminoácidos. En otras palabras produce la pérdida de masa muscular. Aunque nuestro cuerpo puede producir Glutamina, entrenamientos rigurosos, pueden disminuir su producción por hasta un 50%. Algunas fuentes ricas en Glutamina incluyen pollo, huevos, pescado, espinaca, frijoles y betabel entre otras. Al mantener alto el nivel de este aminoácido, tu metabolismo y la oxidación de grasas también aumentará.

Carnitina

Este aminoácido transporta los ácidos grasos de cadena larga hacia la mitocondria, nuestra central eléctrica celular, en donde son metabolizadas. La Carnitina es un potente quema grasa ya que estimula la oxidación de grasas en la mitocondria, además también promueve el metabolismo de las grasas y los carbohidratos. Además de incrementar el movimiento de los ácidos grasos, estudios han demostrado que también aumenta el metabolismo de los mismos. Las mejores fuentes de Carnitina incluyen las carnes, pescados y aves.

Antes de tomar cualquier suplemento, siempre aconsejo obtener estos aminoácidos naturalmente a través de la alimentación. La proteína es excelente para la pérdida de peso, se digiere muy lentamente y además evita que sientas ansias por comer. La deficiencia de aminoácidos en tu organismo puede ser la razón por la que no has podido lograr tus metas de pérdida de peso. Concéntrate en obtener estos aminoácidos en todas tus comidas

Y tú, ¿cómo prefieres obtener los aminoácidos, mediante la alimentación o suplementos? Comparte tu opinión con nosotros en la sección de comentarios a continuación.

Recuerda compartir este artículo con todos tus seres queridos para que ellos también se beneficien de esta información.