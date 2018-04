Documentación básica de tu flota de motocicletas para tu negocio

Más del cincuenta por ciento, concretamente, el cincuenta y cuatro con cinco por ciento de las motos y los ciclomotores de este país que debían pasar la ITV (Inspección Técnica de Vehículos) a lo largo del año dos mil trece no asistió a la revisión, conforme los datos ofrecidos por la Asociación De España de Entidades Cooperadoras de la Administración en la ITV (AECA-Inspección Técnica de Vehículos).

A lo largo del año dos mil trece, por las estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos distribuidas por todo el territorio nacional pasaron un total de novecientos treinta y siete mil setecientos doce motos y ciclomotores, lo que corresponde al cuarenta y cinco,5 por ciento del parque de automóviles de 2 ruedas registrados en España, un diez con siete por ciento más que en el año precedente.

En lo que se refiere a los resultados, el diecisiete con uno por ciento de las motos no superó la revisión a la primera, ni el veinticinco con siete por ciento de los ciclomotores.

Conforme AECA-Inspección Técnica de Vehículos, “si tomamos en consideración que menos de la mitad de esta clase de automóviles asisten a la inspección y el alarmante estado en el que se hallan los que sí la efectuaron, se puede suponer que los que no cumplen con las inspecciones obligatorias estén en un estado todavía peor, con la notable mengua de la seguridad de tales automóviles y de sus ocupantes”.

Además de esto, la asociación señaló que en dos mil trece se advirtieron doscientos noventa y siete mil seiscientos trece defectos graves en estos automóviles de 2 ruedas, lo que supone un aumento del nueve con cinco por ciento si lo equiparamos con los datos de dos mil doce. Concretamente, resaltan los defectos relacionados con la iluminación, la señalización, los ejes, los neumáticos y la suspensión del vehículo. En lo que se refiere a los defectos leves, se advirtieron ciento sesenta y nueve mil seiscientos ochenta y uno defectos, un quince con ocho por ciento más que en dos mil doce, sobre todo en lo relacionado a iluminación y iluminado.

Además, el catorce por ciento de los ciclomotores, cuya velocidad máxima está limitada por ley a los cuarenta y cinco quilómetros por hora, superaba esa velocidad, y el cinco por ciento superaba las emisiones sonoras toleradas.

La asociación resalta la relevancia de superar estas revisiones en tanto que mejora la seguridad vial sobre todo para los conductores de moto y ciclomotores, que están implicados en el veintidos por ciento de los accidentes de tráfico con víctimas, con el dieciocho por ciento de los fallecidos. Por esta razón, la DGT, por su lado, efectúa campañas de sensibilidad para informar de la relevancia de las revisiones de la Inspección Técnica de Vehículos mediante la detección y la sanción de los automóviles que no hayan pasado la revisión.

Conocer todos y cada uno de los aspectos que afectan a la administración rentable de tu empresa es esencial para una perfecta administración de exactamente la misma. La documentación básica de tu flota de motocicletas para tu negocio, es uno de los primeros aspectos a los que deberás encararte en el momento de arrancar una compañía que requiera de una flota de motocicletas o bien scooter para el desempeño de su actividad empresarial.

Te presentamos ciertos puntos con la documentación básica de tu flota de motocicletas para tu negocio. Estima que si bien se trate de motos y los trámites sean menos costosos que, por servirnos de un ejemplo, para un vehículo de grandes toneladas, siempre y en todo momento debes llevar tu documentación al día.

Tratándose de un vehículo que no pasa de las tres con cinco toneladas -caso del transporte con camiones- tus trabajadores no requerirán de un título de formación profesional, más conocido en el gremio como el “título de transportista”. Y es que en el caso de las motocicletas, tampoco precisarás la tarjeta de transporte de ligero para el desempeño de la actividad de tu flota.

Para la substitución de un vehículo por otro, solo precisarás que el nuevo vehículo sea más joven que el reemplazado, o que la antigüedad media de la flota, con el nuevo vehículo que se incorpora en substitución de otro que se retira, no supere los 6 años.

Hay que tener en consideración que en dependencia de la actividad de tu empresa y el transporte que vaya a efectuar tu flota de motocicletas, los requisitos van a ser unos o bien otros. Por servirnos de un ejemplo, si la meta de tu empresa no es la del transporte, vas a deber contar con una autorización de transporte privado complementario de mercaderías a fin de que acredites la necesidad de tener automóviles para transportar tus materiales.

Para el caso precedente, asimismo deberás aportar el número de conductores equivalente al de automóviles, dados de alta en la compañía y carnet de conducir conveniente.

Si deseas conocer tu caso específico y toda la documentación básica de tu flota de motocicletas para tu negocio, no dejes de preguntar los requisitos en el Ministerio de Promuevo. Además de esto, sea la actividad que sea a la que vas a destinar tu flota de motocicletas, no olvides que siempre y en todo momento deberás contar con seguros de caucion de motocicletas y ciclomotores a fin de que tu actividad empresarial esté protegida en todo momento: Responsabilidad Civil obligatoria, seguro al conductor, defensa jurídica y reclamaciones, y un largo etcétera

