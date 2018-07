Curso de inglés básico gratis por internet

Este nivel es para estudiantes de ingles basico que tienen conocimientos del idioma. Nuestras lecciones poseen ejercicios interactivos, vídeos, audio y pronunciación.

Al finalizar este curso estarás en la capacidad de comprender las estructuras básicas del idioma inglés. Este nivel tiene un total de 30 unidades que se dividen en 12 lecciones de vocabulario y 18 de gramática.

Lecciones

1. Los verbos más usados en presente en inglés

dos. El presente simple

3. Los adverbios de frecuencia en inglés

4. Vocabulario de la rutina diaria en inglés

4.1. Ejercicios de listening sobre las rutinas en inglés

5. El verbo “to have” explicación y significados

seis. El presente progresivo o continuo

7. Las unas partes de la computadora

8. Diferencias presente simple y presente progresivo

nueve. Sustantivos contables y también incontables

diez. Cuantificadores: Some y Any

11. Cuantificadores: Much, Many y A lot of

12. Cuantificadores: a little, little, a few, few

trece. El verbo modal CAN

catorce. El pronombre it

quince. Vocabulario de ropa para hombre

dieciseis. Vocabulario de ropa para mujer

17. El verbo “to go” explicación, significados, ejemplos

18. Usos y ejercicios sobre los auxiliares “do” y “does”

diecinueve. Verbos love, like, dislike y hate usos y estructura

veinte. El verbo “to get” explicación, ejemplos y significados

21. Léxico de frutas

22. Diferencias verbos “do” vs “make”

23. Explicación: verbo modal SHOULD

veinticuatro. Have got (tener en inglés británico)

25. Números ordinales (first, second, third)

26.1. Caso posesivo: ‘s parte 1

26.2. Caso posesivo: ‘s parte dos

27. Sustantivos plurales: regulares e irregulares

veintiocho. Too much vs. Too many

veintinueve. Comparativo “as … as”

30. Hacer sugerencias “let`s” y “how about?”