Comunicado de Royal Caribbean

El representante de Royal Caribbean en argentina nos ha enviado un comunicado de la naviera que ponemos en línea inmediatamente.

Royal Caribbean Cruises, uno de los principales inversionistas extranjeros de Haití durante 30 años aproximadamente, anunció hoy sus planes para proporcionarle al menos U$S 1 millón en ayuda humanitaria a la nación caribeña, como respuesta a el catastrófico terremoto que asoló a Puerto Príncipe. Royal Caribbean se unirá a organizaciones de beneficencia – como Food for the Poor, Pan American Development Foundation y Solano Foundation, la fundación de la compañía en Haití – para ofrecer ayuda adicional al pueblo haitiano. Además, Royal Caribbean enviará los tan necesarios bienes de consumo y suministros a Haití en sus barcos de cruceros.

“El efecto del terremoto en Haití ha sido catastrófico, dejando al país necesitado no sólo de apoyo inmediato, sino también de ayuda para su recuperación a largo plazo”, expresó Richard D. Fain, Presidente de la Junta Directiva y Director Ejecutivo de Royal Caribbean Cruises Ltd. “Royal Caribbean quiere dar su aporte para ayudar, no sólo al pueblo en general, sino también a nuestros cientos de empleados haitianos y sus familias ante este desastre”.

“Además de nuestra contribución financiera, Royal Caribbean en Argentina seguirá proporcionando apoyo económico con las operaciones continuas de cruceros que benefician a Labadee”, añadió Fain.

“Dados los terribles desafíos económicos y sociales que enfrentamos actualmente en Haití, le damos la más cálida acogida a la continuación de los beneficios económicos que implican las escalas de cruceros en Labadee para nuestro país”, aseguró Leslie Voltaire, Enviado Especial del Gobierno de Haití a las Naciones Unidas.

Esos beneficios comienzan con la llegada del Independence of the Seas de Royal Caribbean International a Labadee en el día de hoy, llevando los suministros que tanto necesita esa nación.

Para mas informacion contactar a royal caribbean telefono 0800-888-27823.