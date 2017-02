Cambiador de videojuegos virtual de Google: Aprovechando la optimización de video y imagen de 360 VR para SEO

Con poco fanfarria, a principios de este año Google puso en marcha una forma de incorporar 360 grados medios VR para auriculares en buscadores web páginas optimizables accesibles a través de escritorio y móviles para mejorar el sistema de posicionamiento web SEO. Así es, los videos e imágenes inmersivos de VR para auriculares VR ahora se pueden optimizar para la búsqueda, se accede directamente desde Google y se experimenta en escritorios y dispositivos móviles, con o sin la necesidad de una aplicación móvil nativa o auriculares VR. (Información completa: Tengo acciones en Google.)

Teniendo en cuenta que Google ha enviado más de cinco millones de auriculares de cartón VR, y más de 12 millones de auriculares VR se espera que venden este año, esta innovación presenta una gran oportunidad para los vendedores de búsqueda en viajes, bienes raíces, diseño, educación y otras industrias.

Aunque siempre ha sido posible incorporar 360 VR en las páginas para el consumo en el escritorio y el móvil, los problemas de compatibilidad hicieron casi imposible incrustar el contenido de los auriculares VR en las páginas web. “VR View” de Google está cambiando eso haciendo que los medios de VR inmersivos de 360 grados sean interoperables y resuelvan las preocupaciones sobre la “disponibilidad limitada de hardware VR entre el público en general”.

Google VR View para la web admite 360 VR a través de dispositivos de Google Cardboard. Para usuarios móviles y de escritorio sin auriculares VR, las páginas de VR View prefieren una “ventana mágica” accesible a través de navegadores y aplicaciones móviles y por los motores de búsqueda.

Después de la revolución 360 VR

Esta versión viene en medio de un aumento dramático en la fascinación pública con la tecnología VR. El interés de la búsqueda global en “VR” ha aumentado 300 por ciento durante el último año y alcanzó un máximo nuevo absoluto en junio de 2016. Además, un cuerpo creciente de la investigación indica que el contenido 360 VR aumenta acoplamiento, interacciones, vistas, Tiempo en página y empatía. Los motores de búsqueda pueden interpretar estos como señales de contenido de calidad, que, como usted ya sabe, puede ser crítico para las clasificaciones.

Contenido de calidad es el tipo de todo el punto de la buena realidad virtual. Cuando se ejecutan correctamente, los videos e imágenes de 360 VR proporcionan a los usuarios un sentido de “presencia” o la sensación de que están “en otro lugar”.

La idea de “presencia” es cercana y querida a Google, como el cofundador y director general de Alphabet, Larry Page, consideró centrarse en la telepresencia en la universidad en lugar de buscar. En lugar de ser su propio producto internamente en Google, VR es más un concepto interdepartamental que cada gerente de producto se anima a explorar y entender. Los empleados de Google que trabajan en la búsqueda, StreetView, YouTube, Geo, Maps, Android y otras cosas también están trabajando en proyectos relacionados con VR.

Debido a que Google cree en el potencial de que los medios VR de 360 grados sean una “tecnología transformadora”, ha invertido mucho en VR. Con su actual flota de cientos de coches, carritos, triciclos, motos de nieve, submarinos y mochilas dedicados a capturar imágenes panorámicas para Google Street View, tal vez ninguna compañía en el mundo tenga tanta experiencia en capturar medios de 360 grados como Google.

360 VR ha recorrido un largo camino

Ser un pionero profundamente invertido en este medio emergente no es una hazaña pequeña. La producción de imágenes y videos de 360 VR de alta calidad ha sido históricamente costosa, difícil y tediosa. Cuando creé mi primera imagen de 360 grados en 2002, me tomó más de 40 horas para unir digitalmente cada imagen. Eso no incluye el tiempo para localizar ubicaciones, capturar imágenes o “inventar” el equipo necesario (nada existió comercialmente en ese momento).

Por supuesto, hoy hay una serie de opciones de precio relativamente bajo para capturar y coser automáticamente “VR media”, y esta forma de creación de contenido es cada vez más popular entre las marcas y editores por igual. Además de la amplia gama de cámaras y dispositivos del mercado, hay aplicaciones gratuitas como la cámara Street View de Google y la cámara de cartón que hacen que sea más fácil que nunca capturar vídeos e imágenes de 360 grados. Además de la captura en el mundo real, VR View soporta incluso una amplia gama de soluciones CGI.

Ahora, con Google VR View, casi cualquier persona puede incrustar y promover los medios de VR directamente en su sitio web, permitiendo a los usuarios encontrarlo fácilmente desde la búsqueda de Google y consumirlo en el escritorio, móvil o con un auricular VR. Este es el primer paso en lo que seguramente será un futuro emocionante para VR.

Tag: posicionamiento SEO