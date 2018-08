Así es la colaboración de Kaia Gerber para Karl Lagerfeld

Cuando la millennial Kaia Gerber conoció al diseñador, su héroe en el planeta de la moda, algo grande sucedió. Ellos nos cuentan las claves de la unión

Hattie Crisell — “Soy de Malibú y acá la gente tiene una forma muy californiana de vestir”, explica Kaia Gerber. Si oiste charlar de esta muchacha hace unos años, probablemente fue como hija de Cindy Crawford y Rande Gerber. Si te han llegado noticias más recientes, la encuadrarás en la categoría de supermodelo en sus inicios por derecho propio. Kaia ha abierto los desfiles de marcas como Chanel y Saint Laurent y ha aparecido en primera plana de múltiples gacetas Vogue. “Entonces está el look parisino, el que es muy chic y cuidado, mas de una manera muy cool y casual. Creo que Karl y verdaderamente deseábamos conjuntar los dos mundos”.

Cuando Kaia habla de Karl, se refiere, desde entonces a Lagerfeld. La joven ha unido fuerzas con el diseñador y ha creado una compilación cápsula para su marca homónima en la que combinan piezas pulimentadas con elementos de su look relajado y deportivo. “Fue muy cool ver de qué manera estos 2 mundos se mezclaban”.

Lagerfeld y Gerber se conocieron en el mes de septiembre de dos mil diecisiete en una prueba de vestuario para Fendi, si bien ha sido seguidora suya desde hace un buen tiempo. “Karl siempre y en todo momento ha sido mi héroe del planeta de la moda y tras trabajar con él, prosigue siéndolo. Es un soñador y ha estado en esta industria muchos años, lo que no es nada simple. Me chifla lo apasionado que es en lo que hace”.

Pese a haber crecido con una madre que ha trabajado en el corazón de la industria de la moda, su entrada en el negocio fue gradual. “No sabía lo que era ser modelo hasta el momento en que me hice mayor”, afirma. “Teníamos libros de Herb Ritts y Richard Averdon por toda la casa. Verdaderamente, no sabía lo que eran o bien por qué razón estaban ahí, mas recuerdo que me sentaba y los hojeaba. Me tenían hipnotizada”.

Es posible que entonces no alcanzase a comprender totalmente este planeta, mas cuando llegó la ocasión de trabajar en este proyecto de diseño, Kaia estaba lista. “Siempre y en toda circunstancia hago mood boards, sin importar lo más mínimo si trabajo en algo o bien no, me chifla localizar inspiración”, afirma. “Con lo que cuando se presentó esta ocasión pensé: ‘Perfecto, esencialmente ya tengo todas y cada una mis ideas listas'”. Kaia acepta que se sorprendió y se sintió halagada pues Lagerfeld y su equipo estuviesen tan interesados en la cooperación. “Deseaban saber lo que pensaba. Estaba muy conmovida pues sentí que fue un trabajo conjunto. Los dos jugamos un papel esencial en el resultado final”.

Lo que aportó, seguramente, ha sido un cierto sentido práctico; en verdad, Gerber no es una persona que prefiera el estilo sobre la esencia. “Me visto ya antes de hacer cualquier otra cosa”, afirma. “Después bajo las escaleras, desayuno y ya antes de salir de casa me cercioro de que la ropa que llevo puesta sea funcional. Eso es lo primordial. No deseo iniciar el día y meditar que el look no va a marchar, que no puedo ir de este modo a ningún sitio’. Trasladamos esa lógica a la compilación pues deseaba cerciorarme de que la gente verdaderamente pueda emplear estas piezas en su vida diaria”.

En la compilación, Kaia tiene múltiples favoritos:

La biker negra

La versión de Gerber de la tradicional cazadora de cuero motera incluye un logotipo pintado a mano como graffiti en la espalda facilmente combinable con carteras negras o carteras de cuero. “Siempre y en todo momento me ha encantado personalizar mi ropa”, afirma. “Dibujaba sobre las prendas o bien les cortaba las mangas. Con esta cazadora, verdaderamente deseaba crear una pieza original”.

Su padre, Rande Gerber, asimismo ha sido una inspiración muy rock and roll para ella. “Él adora las motocicletas -recuerdo que me recogía de la guardería en una Harley Davidson”, afirma riendo. “Me encantaba. Él adora la música y el rock. Ponía los Rolling Stones y a todas y cada una esas bandas, conque medré sabiendo quienes eran, viendo las estrellas del rock y pensando ‘Así es como todos deberían vestirse'”.