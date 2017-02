Así es el nuevo Fiat Mobi

Finalmente, tras infinidad de fotos espía publicadas a lo largo de las últimas semanas, debutó oficialmente en Brasil el Fiat Mobi. Puedes investigar mas al respecto en http://plan-fiat-mobi.com/. Se trata del nuevo urbano de Fiat, que se sitúa por debajo del Uno, como la opción mas asequible de Fiat Chrysler Automobiles en Sudamérica. El nuevo Fiat Mobi se basa en la misma arquitectura utilizada por el Uno, aunque convenientemente adaptada para sus nuevas dimensiones, ya que es 23 centímetros mas corto que el Uno. Su capacidad de carga es de 235 litros. En términos visuales, si bien comparte varios elementos de la carrocería con el Uno, los diseñadores lograron imprimirle una estética propia, gracias a la utilización de un frontal completamente rediseñado. A los laterales las similitudes entre ambos modelos se hacen mas evidentes, mientras que en el sector posterior el Fiat Mobi gana un portón trasero completamente confeccionado en cristal. El nuevo urbano de Fiat, comparte muchos elementos de su interior con el Uno. Al observar el interior, queda claro que muchos elementos son compartidos con el Fiat Uno. El panel es casi el mismo, aunque sumamente simplificado, ya que ni siquiera incluye sistema de sonido. Los controles se limitan al sistema de climatización y al igual que en el uno, el cuadro de mandos combina instrumental analógico con una pantalla digital, aunque con un diseño bastante mas simple. La gama del nuevo Mobi para Brasil está articulada en base a seis versiones de acabado denominadas Easy, Easy On, Like, Like On, Way y Way On. En el primero de ellos se incluye de serie ABS, EBD, airbags frontales, asiento posterior abatible, llantas de acero de 13 pulgadas con tapacubos y paragolpes pintados en color de la carrocería. El Easy on añade aire acondicionado, dirección asistida, volante con ajuste de altura y llantas de 14 pulgadas. El acabado Like adiciona elevalunas eléctricos, cierre centralizado con mando, ordenador de viaje, limpiaparabrisas y el desempañador trasero, tiradores de las puertas y retrovisores exteriores pintados en color de la carrocería y parrilla pintada en negro brillante. Por encima el Like On añade llantas de aleación de 14 pulgadas, faros antiniebla, asiento del conductor con ajuste de altura, espejos eléctricos abatibles eléctricamente, sensores de aparcamiento, tapicería a dos tonos, alarma, sistema de sonido y volante multifunción. Además se ofrece una versión denominada Way, que cuenta con estética crossover, con protectores plástico en los pasos de rueda, barras de techo, paragolpes de formato específico y suspensiones mas elevadas. Por último el Way On adiciona llantas de aleación de formato especifico y consola de techo. En las versiones mas sencillas Fiat desarrolló una aplicación para teléfonos inteligentes, que permite transformar al teléfono en el sistema multimedia del coche, tras colocarlo en la consola central en un espacio dispuesto para tal fin. Además es ofrecido en forma opcional un sistema de información y entretenimiento convencional, equipado con pantalla táctil de 6,2 pulgadas, que ha sido desarrollado por Mopar. Inicialmente el Fiat Mobi estará disponible en Brasil con un motor Fire de 4 cilindros y 1.0 litro de cilindrada, que produce 75 CV y se combina con un cambio manual de cinco marchas como única opción. En una etapa posterior se incorporará un novedoso motor de tres cilindros y 1.0 litro, que promete un mejor rendimiento y un menor consumo de combustible. En Brasil sus precios inician en los 31.900 reales, es decir 9.120 dólares al cambio actual, correspondiente al acabado mas sencillo denominado Easy y van hasta los 42.300 reales (12.094 dólares) de la versión Like On.

Tag: fiat mobi precio argentina