Capacitacion para empresas

Aprender jugando es el nuevo desafío que hoy enfrentan las empresas para capacitar a sus empleados.

Antiguamente los modelos de capacitación eran llevados a cabo por profesores o capacitadores con métodos comunes y normales de enseñanza. Hoy la gran diferencia es a través de la neurociencia la posibilidad de capacitar más eficientemente a la fuerza laboral de una forma más divertida y entretenida para ellos.

Es así como la capacitación a través del juego cobra valor y relevancia en todos los esquemas de capacitación donde aprender jugando y programas de aprendizaje dentro de las compañías como una de las tendencias mundiales que logran alcanzar los mejores rendimientos por cada dólar invertido en capacitación.

Hoy la capacitación está dando un vuelco gigante hacia el juego y hacia las formas de capacitación con entretenimiento porque se ha descubierto que el cerebro humano en la actividad mucho mejor las enseñanzas y la experiencia es una forma más eficiente de comunicar las abres los aprendizajes que cualquier otro método tradicional de enseñanza.

Hoy en el coaching empresarial y la capacitación laboral son dos ramas que se suman al nutrido SEP de programas de capacitación dentro de las compañías. De esta manera todo el mundo empresarial está viendo que la capacitación es algo muy necesario para llevar adelante y que los empleados además de estar todos conocimientos que desarrollan agradecer mucho la preocupación de la empresa por hacerlo crecer en su carrera profesional.

Hoy estás capacitaciones forman parte de el salario emotivo aquel que no se mide con dinero sino se mide en beneficios insatisfacción del empleado para trabajar dentro de una compañía. Y hoy estos índices están midiendo empresas como Best Place to Work y otras están evaluando cuan satisfechos están los empleados de trabajar dentro de una compañía.

Las nuevas generaciones entienden que trabajar en una compañía que le da un salario emotivo es casi tan o más importante que trabajar dentro de una compañía que le da un buen salario económico entonces las capacitaciones a través del juego y o dinámicas entretenidas para este tipo de personas estan marcando la diferencia entre una empresa que es atractiva para este grupo de personas a otra que no lo es.