5 regalos increíbles otorgados por jefes a sus empleados

Se suele considerar una buena práctica de los jefes darles a sus empleados pagas extras cuando se acercan las vacaciones.

Pero, ¿y un auto? ¿O un departamento?

Creálo o no, se ven casos: algunos jefes demuestran aprecio a sus empleados con grandes regalos originales que van mas halla del conocido merchandising para empresas.

Desde participaciones en la empresa hasta vacaciones internacionales, pasando por diamantes, algunos jefes no se ponen límites a la hora de regalar.

Aunque el motivo subyacente sea motivarlos para que trabajen mejor, igualmente los empleados ganan.

A continuación recogemos algunos de los ejemplos más impresionantes.

Tiempo realmente libre

En Estados Unidos, un país sin vacaciones estipuladas por el gobierno, hay un jefe que no solo ofrece generosas vacaciones pagadas, sino que también quiere asegurarse que sus empleados se las toman.

Bart Lorang, CEO de la compañía startup FullContact, fundada en 2010 y con sede en Colorado, está tan decidido a que sus empleados se toman las vacaciones y recarguen energía, que no solo ofrece tiempo libre ilimitado, sino que da a cada uno US$7.500 cada año para que se lo gasten en descansar.

El trato solo tiene una condición: los empleados deben desconectar totalmente del trabajo.

Nada de llamadas o correos relacionados con el trabajo, y nada de chequear redes sociales para mantenerse en contacto.

Si lo hacen deben devolver el dinero, pero parece ser que hasta ahora nadie ha tenido ese problema, dice Brat McCarty, jefe de comunicación interna de la empresa.

Y, de acuerdo con él, todos los empleados de la empresa han aprovechado este generoso ofrecimiento.

“Nos dimos cuenta de que la gente queda tan atrapada en su día a día, que se olvidan de sí mismos”, dice McCarty.

“Y al final de cuentas, ese no es un buen ambiente para el éxito de la empresa o la salud de los empleados. Así que por muy loca que suene la medida, realmente promueve un mejor ambiente en el trabajo”.

Cuestión de veteranía

La edad puede ayudar a poner las cosas en perspectiva.

Uno de los hombres más ricos de Italia, Leonardo del Vecchio, fundador de la firma de anteojos Luxottica -que maneja marcas como Ray-Ban y Oakley- celebró su pasado 80 cumpleaños dando en vez de recibiendo.

El 22 de mayo dio a cerca de 8.000 de sus empleados unas 140.000 participaciones de la empresa, con un valor de unos US$10 millones en acciones del tesoro en la bolsa italiana.

Según la portavoz de la empresa, Jane Lehman, el número de acciones que se dio a cada empleado estaba basado en la veteranía de cada uno de ellos.

Cada participación está valorada en unos US$70 en la bolsa de Milán.

Compartir la riqueza

Cuando Ken Grenda vendió la compañía de autobuses propiedad de su familia en 2012, dividió un total de US$ 11,5 millones entre unos 1.500 trabajadores.

La medida le ganó a Grenda el título de “jefe más generoso del mundo”.

“Creemos que fuimos la mejor empresa constructora de autobuses del país, y solo podíamos conseguirlo con cada empleado haciendo su trabajo al mayor nivel”, Grenda, de 82 años, señala por teléfono.

“Y lo hicieron durante un largo periodo, así que era algo que les debíamos”, añade.

La compañía depositó los bonos directamente en las cuentas bancarias de sus empleados como sorpresa el último día que controlaron el negocio.

El “regalo” promedio fue de unos US$10.000, pero muchos empleados recibieron hasta US$23.000.

Más de tres años después la gente todavía reconoce a Grenda por la tormenta mediática que causó su generoso ofrecimiento en su país, Australia.

Temporada de dar

El antiguo festival de Diwali, asociado con la diosa hindú de la prosperidad, Lakshim, es la temporada de ofrecimiento más importante de India y coincide con el año nuevo hindú.

En 2014 Savii Dholakia, CEO y propietario de la empresa de exportación de diamantes Hrishikesh Exporters acaparó titulares en todo el mundo por llevar el festival un paso más allá y regalar a sus empleados autos, joyas e incluso apartamentos por valor de US$8 millones como recompensa por lograr objetivos.

Más de 1.200 de sus 7.500 empleados en Surat, India, han recibido tal muestra de generosidad.

Vacaciones con los colegas

No es raro que las compañías organicen viajes para sus empleados de vez en cuando, pero algunas se diferencian claramente de otras.

En mayo de 2015, Li Jinyuan, presidente del conglomerado chino Tiens Group, pagó a 6.400 de sus empleados un viaje de cuatro días a Francia como celebración del 20 aniversario de la compañía.

El viaje además generó muy buena prensa cuando los empleados rompieron un récord Guinness tras representar un juego de palabras en una playa de la Costa Azul.

enero 14th, 2017