5 formas efectivas de mantener limpias tus carteras

A veces tenemos una relación de amor-odio con nuestras carteras. No nos importa gastar dinero extra en una y nos justificamos diciendo “estamos invirtiendo” y “durará años”, mas en ocasiones, esa inversión adicional se transforma como el cuidado de un pequeño. Tanto así que tiene su propio asiento en un restaurant por el hecho de que jamás te atreverías a dejarla en el suelo (Bueno yo soy de esta forma jaja).

Mas realmente hay otras formas de mantener tu cartera limpia y organizada, lo que la hará durar por años.

Mira estos cinco trucos:

Preparar tu cartera ya antes de salir

Pese a que estoy segura de que tu cartera es una enorme compañera de salidas, pre-resguárdala ya antes de sacarla. Ya sean carteras de cuero, bayeta o un tejido delicado, aplique un producto protector para protegerla de derrames, suciedad y cualquier problema durante el día. Asimismo organiza que llevarás dentro de ella, de forma de que nada de lo que le metas pueda causarle daños por dentro.

Usa otros estuches que la resguarden por dentro

¿Alguna vez has abierto una de tus carteras y has encontrado manchas de tinta, manchas de lapicero labial o de otros productos? Asegúrate de resguardar el forro y el interior utilizando neceseres para organizar todo tu contenido. Sepáralo por estuche de belleza, uno de dinero o bien tecnología y una cartuchera con bolis y lápices. Al sostener todo en mini “estuches” separados, tu cartera se mantendrá organizada y limpia, y será considerablemente más fácil cambiar entre una cartera y otra a lo largo de la semana sin volcar absolutamente todo y reordenarte

mayo 22nd, 2018 by Editorial la Hoja