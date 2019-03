5 charlas TED para el trabajo que mejoraran tu productividad

Hemos escogido cinco charlas motivacionales TED para el trabajo que debes conocer para progresar tu productividad, así sea en la oficina, en casa o bien como emprendedores. TED te ofrece un repertorio increíble de profesionales que comparten sus ideas y claves del éxito con el planeta, no puedes hacer otra cosa que oír una charla motivacional y aprender.

1. Top diez consejos para ahorrar tiempo en tecnología por David Pogue

David Pogue escribe una columna sobre tecnología en el New York Times y es corresponsal de la CBS, aparte de haber escrito los mayores Best-sellers “Cómo hacer…” del planeta.

¿Por qué razón recibimos educación y licencias para el empleo de vehículos, armas o bien aun para casarse, mas jamás nos enseñan a utilizar un PC, sino sencillamente te lo dan? Pogue expone en su primera reflexión de qué manera la gente da por hecho que nacemos sabiendo emplear un PC. No obstante, hay diez cosas que no todo el planeta sabe y que nos ahorraría bastante tiempo saber.

1. Para desplazarse en una página no hay que utilizar el ratón: conforme Pogue es “una pérdida de tiempo que solo debes hacer si te pagan por horas”. En su sitio, hay que pulsar la barra espaciadora para bajar, y Shift para subir nuevamente.

dos. Jamás hay que abrir con el ratón los menús desplegables de un formulario en la red. Si estás rellenando los datos de tu domicilio en la parte desplegable teclea la primera letra de tu urbe una y otra vez. Barna, pon: B,B,B.

tres. Si te quedas ciego procurando leer un texto en la página web, puedes acrecentar el tamaño de la página apretando Control y después Más (+). Para reducirlo de nuevo: Control y Menos (-)

cuatro. Deja de redactar puntos al final de la oración en tu iPhone, Android o bien Blackberry, el teléfono lo va a hacer por ti. Cuando acabes la oración pulsa la tecla espacio un par de veces y prosigue con la próxima oración, sin siquiera comenzar en mayúscula; aparecerá el punto y la mayúscula de manera automática. Increíble mas cierto.

cinco. No vayas al menú de contactos o bien registros de llamada de tu móvil cuando desees llamar al último teléfono al que llamaste. Sencillamente marca la tecla llamada y te va a mostrar el número, vuelve a dar a la tecla llamada y va a llamar.

seis. Seguro que te molesta llamar a alguien y que salte el buzón de voz; hay que aguardar a oír el mensaje de la persona diciendo “hola, soy fulanito, no estoy…”, más una serie de instrucciones de la máquina. Bien, puedes ahorrarte todo eso y saltar de forma directa al pitido con un procedimiento abreviado de teclado. El inconveniente es que debes aprender el de tu compañía de telefonía, por el hecho de que cada una tiene el suyo.

siete. Google es asimismo un diccionario. Pon la palabra que desees delimitar seguida de “definición” y sin hacer solamente aparecerá bajo la barra la definición.

ocho. No hay que escoger una palabra arrastrando el ratón “como un novato”; sencillamente haz doble click encima la palabra y se elige entera. Tampoco la borres ya antes de redactar la nueva, escribe-la de forma directa.

nueve. Las cámaras de fotografía de menos de mil euros precisan tiempo para calcular el enfoque y exposición y de ahí que desde el momento en que presionas el botón hasta el momento en que hace la fotografía hay un intervalo de tiempo. Si haces un pre-enfoque, sosteniendo el botón medio presionado, y después aprietas completamente, desaparece el difiero.

diez. Este consejo es útil para profesores y presentaciones de trabajo. Cuando haces una exposición con diapositivas y la gente deja de mirarte por el hecho de que todos están atontados con la diapositiva, puedes presionar la B la poner la pantalla en negro y cuando estés listo para proseguir vuelves a pulsar B.

dos. De qué manera salvar al planeta, y a ti mísmo, de malas asambleas por David Grady

David Grady trabaja como Mánager en seguridad de la información y ha sido cronista, relaciones públicas y productor de páginas. Ha escrito artículos y alegatos para ejecutivos de la lista quinientos de Fortune.

Para David Graly hay algo que no se debe permitir en el trabajo: quizá te hurten una mañana tu silla de escritorio, o bien tu boli, o bien aun el youghourt que dejaste en la nevera para la hora de comer, mas lo peor que te pueden hurtar es tu tiempo.

Hoy día semeja que la gente tenga la enfermedad de SAI, lo que Grady define como Síndrome de la Aceptación Insensata, cuyos síntomas son: admitir de forma inmediata convidaciones que broten en tu calendario.

En el planeta de la globalización y la informática omnipresente una asamblea de trabajo mal amoldada al cambio es una pérdida de tiempo. El moderador no sabe moderar, los convidados no saben qué hacen allá, las llamadas por videoconferencia no dejan de interrumpir… y todo se marcha descarrilando.

¿La solución? La próxima asamblea a la que te inviten, si no recibes mucha información, no la admitas de manera inmediata. Contacta con la persona que te ha convidado, hazle saber de tu entusiasmo por cooperar y apoyar su trabajo, pregúntale sobre el propósito de la asamblea y de qué forma puedes asistir. Si lo hacemos como algo normal y de forma respetuosa quizá se vuelvan más claros y cuidadosos al hacer las convidaciones. Asimismo hay que aprender a valorar si es preciso hacer una asamblea para todo, o bien hay cosas que sencillamente pueden comunicar-se por e mail y si es preciso invitar a tanta gente o bien solo precisan estar un conjunto más reducido.